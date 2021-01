Karneval Zwei-Mann-Karnevalsspaziergang in Neukirchen-Vluyn geplant

Neukirchen-Vluyn Eigentlich ist das närrische Duo beim Moerser Nelkensamstagszug dabei. Der fällt diesmal aus, doch die beiden haben da eine Idee.

Wenn sich Andreas (Andi) Scholle (52) und sein Freund Thorsten Stephan (53) in ihre Hippie-Kostüme werfen und den geschmückten Bollerwagen aus dem Schuppen holen, ist für sie die schönste Jahreszeit gekommen. Seit 20 Jahren ziehen sie als „die Hippie-Brothers“ als Fußgruppe im Nelkensamstagzug mit von Homberg nach Moers. „Wegen Corona geht das in dieser Session leider nicht“, meint Andi Scholle. Doch angesichts der trüben, grauen Wochen im Dauer-Lock down wollen die beiden diesmal durch Neukirchen-Vluyn ziehen – und den Menschen damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Der Neufelder Scholle und der Neukirchen-Vluyner Stephan arbeiten beide in unterschiedlichen Funktionen in Seniorenheimen. Sie wissen daher, dass die strengen Corona-Regeln ihren guten Grund haben. „Deshalb soll es bei unserem kleinen Umzug auch ganz korrekt zugehen“, unterstreicht Scholle. Er und sein Freund würden sich sehr freuen, wenn entlang des Weges das eine oder andere Fenster aufginge und die Bürger das eine oder andere Helau rufen könnten. „Das wäre uns eine große Freude", meint Scholle.

Die beiden Freunde kennen sich schon lange

Als die beiden Freunde sich 1999 kennenlernten, waren sie bereits große Karnevalfans. „Schnell gab es die Pläne, als Fußgruppe in Moers mitzuziehen“, blickt Scholle zurück. Die Verwandtschaft förderte das jecke Duo: „Mutter stöberte im Schrank noch eine alte Schlaghose auf, dazu ein Rüschenhemd mit riesigem Kragen, dann ein Stirnband und eine übergroße, verspiegelte Sonnenbrille. Nur die Plateau-Schuhe haben wir uns wegen der Stolpergefahr verkniffen.“

Der Bollerwagen fürs Fässchen wurde bunt geschmückt - fertig. „Dieses Jahr wollen wir ihn mit Musikboxen bestücken und Karnevalschlager spielen, natürlich nicht zu laut“, schildert Scholle weiter. Und der Mundschutz werde ebenfalls närrisch verziert. „Eigentlich wollten wir auch Kamelle werfen. Aber beim Sammeln kämen sich die Kinder womöglich zu nahe. Das geht natürlich nicht.“

Kein richtiger Umzug, eher ein privater Spaziergang

Die beiden „Hippies“ Scholle und Stephan sind in keinem Verein organisiert. „Wir feiern unseren ganz privaten Karneval“, erklärt Andi Scholle. Und deshalb sei das karnevalistische Projekt 2021 mit dem Bollerwagen eher als privater Spaziergang gedacht. Was die Familien zu ihren närrischen Männern sagen: „Meine Frau hat mit Karneval gar nichts am Hut. Aber sie lässt mich gerne ziehen. Thorstens Frau feiert auch Karneval, ist aber nicht ganz so jeck wie ihr Mann“, lächelt Andi Scholle.

Andi Scholle und Thorsten Stephan werden am 13. Februar in Neukirchen-Vluyn unterwegs sein. Damit sich niemand am Straßenrand einfindet und die Corona-Regeln womöglich nicht eingehalten würden, wollen die beiden „Hippies“ ihren genauen Weg nicht verraten. „Ein Lächeln von denen, die uns zufällig sehen, würde uns freuen.“