108-jährige Familientradition: Mülheimer Hotel Noy verkauft

Mülheim. Der Bremer Investor „1980 Real Estate“ hat das Mülheimer Hotel Noy auf der Schloßstraße gekauft. Damit endet eine 108-jährige Familientradition.

108 Jahre lang hat die Familie Noy das Hotel Noy in Mülheim betrieben, seit 1957 am heutigen Standort an der Schloßstraße. Nun wird sie nach dem Corona-Shutdown nicht mehr öffnen und hat das Gebäude an den Bremer Investor „1980 Real Estate“ übergeben.

Mülheimer Hotel soll umfangreich saniert werden

Die Entscheidung sei bereits zum Jahreswechsel gefallen, in diesen Tagen wurde der Schriftzug an dem traditionsreichen Hotel abmontiert. In einer Mitteilung der Familie blickt Karlheinz Noy (75) mit vielen guten Erinnerungen zurück: „Hinter uns liegen ereignisreiche und erfüllte Jahre, in denen wir uns als Familie um das Wohl unzähliger Gäste Mülheims bemühen durften, unterstützt durch ein wunderbares Team von Mitarbeitern, die uns mit Leidenschaft und zum Teil über Jahrzehnte begleitet haben.“ Für eine weitere Stellungnahme war die Familie bislang nicht zu erreichen.

Nun stünden umfangreiche Bauarbeiten für ein neues Hotelkonzept an. „Wir übergeben den Staffelstab in sehr kompetente immobilien- und hotelerfahrene Hände, das ist nicht nur ein geglückter Abschied für uns, sondern wird auch ein wichtiger Impuls für die Mülheimer Innenstadt“, so Karlheinz Noy.