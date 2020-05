A40 bei Mülheim: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Mülheim. Drei Fahrzeuge sind in einen Unfall auf der A40 bei Mülheim am Donnerstagmorgen verwickelt gewesen. Drei Personen sind leicht verletzt worden.

Auf der A40 an der Anschlussstelle Heimaterde in Richtung Essen ist es am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr zu einem Unfall mit drei Autos gekommen. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Einsatzkräfte in einem zufällig vorbeifahrenden Krankenwagen aus Oberhausen konnten erste Hilfe leisten. Die linke Fahrspur wurde durch die Fahrzeuge blockiert, die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr um. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu Stau.

Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend zu einem Mülheimer Krankenhaus sowie dem Universitätsklinikum Essen transportiert.