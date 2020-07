Mülheim: Polizei nimmt Mann mit gefälschten Ausweisen fest

Die Polizei hat einen 25-Jährigen mit gefälschten Ausweisen in einem Mülheimer Hotel festgenommen.

Mülheim. Es besteht der Verdacht auf Betrug und Urkundenfälschung. Die Polizei nahm nach einem Anruf einen 25-Jährigen in einem Mülheimer Hotel fest.

Wegen des Verdachts des Betrugs und der Urkundenfälschung hat die Polizei einen 25-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann hatte laut Polizeiangaben unter einem falschen Namen und mit einem augenscheinlich gefälschten, niederländischen Ausweis am Mittwoch kurz vor Mitternacht in ein Hotel am Hans-Böckler-Platz eingecheckt.

Gestern gegen acht Uhr kam der mutmaßliche Betrüger in den Eingangsbereich des Hotels und gab gegenüber einem Mitarbeiter an, auf ein Paket zu warten. Er wartete etwa zweieinhalb Stunden, verließ die Lobby und kehrte gegen 14.30 Uhr zurück.

Beide Ausweise wiesen augenscheinlich Fälschungsmerkmale auf

Weil ihm das Verhalten des Mannes verdächtig vorkam, alarmierte der Hotelmitarbeiter die Polizei. Als ihn die Beamten durchsuchten, fanden sie eine auf ihn ausgestellte Duldungsbescheinigung sowie einen niederländischen und einen irischen Ausweis. Beide Ausweise wiesen augenscheinlich Fälschungsmerkmale auf. Während die Beamten vor Ort waren, übergab ein Paketbote ein Paket an einen Hotelmitarbeiter. Das Paket war auf den Namen adressiert, mit dem der 25-Jährige in das Hotel eingecheckt hatte. Der Name stand auch auf dem offenbar gefälschten niederländischen Ausweis.

In dem Paket befanden sich unter anderem drei hochwertige Smartphones. Die Polizei rät Geschäftsleuten dazu, Ausweise genauer zu betrachten und soweit möglich auf ihre Echtheit zu überprüfen.