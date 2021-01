Bei Verkehrskontrollen in Mülheim zeigte die Polizei Präsenz

Die Polizei überprüfte am Dienstag bis in die dunklen Abendstunden hinein die Autofahrer in Mülheim, um mögliche Einbrecherbanden herauszufischen - und um eine hohe Präsenz zu zeigen.

Mülheim Mit groß angelegten Kontrollen in Mülheim suchte die Polizei nach möglichen Verdächtigen für Wohnungseinbrüche. Reisende Täter standen im Fokus.

Vor allem zum Abend kam es am Dienstag zu Staus an den großen Ausfallstraßen wie am Uhlenhorstweg in Speldorf oder an der Kölner Straße in Selbeck: Mit groß angelegten Kontrollen überprüfte die Polizei bis in die dunklen Abendstunden hinein die Autofahrer in Mülheim, um mögliche Einbrecherbanden herauszufischen - und um eine hohe Präsenz zu zeigen. Für die Bürger, aber vor allem für mögliche Täter. Wer mit dem Wagen drehte, um vielleicht nur dem Stau zu entgehen, musste damit rechnen, von der Polizei verfolgt und befragt zu werden.

Auf dem dunklen Uhlenhorstweg sorgten große Lampenmasten am Abend für Licht

Mit drei personalstarken Teams und zusätzlichen zivilen Kräften sowie der Bereitschaftspolizei war die Mülheimer Polizei am Dienstag seit dem Mittag in der Stadt an acht verschiedenen Stellen unterwegs, in der Innenstadt und auch an den Ausfallstraßen. Große Lampenmasten erleichterten der Polizei am Abend die Arbeit, etwa auf dem stockfinsteren Uhlenhorstweg in Richtung Duisburg und Autobahn: Beamte schauten in jeden Wagen, winkten den einen oder anderen heraus, überprüften Papiere, ließen Kofferräume öffnen: Die meisten durften dann weiterfahren, aber es wurden durchaus auch mehrfach Personalien aufgenommen von Personen, die sich verdächtig gemacht hatten. Durch das Auto, das sie fuhren, durch das, was sie im Wagen dabei hatten, oder durch andere Kontrollen, in denen sie bereits aufgefallen waren. "Reisende Täter stehen in der Regel für eine gewisse Professionalität, und die haben wir auf der Agenda", sagt Alexander Prim, als Inspektionsleiter der Chef der Mülheimer Polizei.

Zahlreiche Ermittlungsansätze für die Kripo habe man schon gewonnen, erklärte Prim. Denn keinesfalls will man wieder zurück in die Zeit vor fünf, sechs Jahren, als die Zahl der Wohnungseinbrüche stieg und stieg. "Davon sind wir ganz weit weg", betont . Zwar sollen die Wohnungseinbruchszahlen in der Behörde Essen/Mülheim 2020 leicht angestiegen sein im Vergleich zu 2019, aber ob sie auch in Mülheim gestiegen sind, vermochte Prim noch nicht zu sagen. "Und wenn, dann auf sehr niedrigem Niveau." Die endgültige Auswertung wird erst im kommenden Monat veröffentlicht.

Bei den Kontrollen ging der Polizei so mancher kleinere Fisch ins Netz

Doch wer sucht, der findet auch: So erwischten die Polizeikontrollen am Uhlenhorstweg bis zum frühen Abend drei Fahrer, die ohne Fahrerlaubnis am Steuer saßen, und auch ein Mülheimer Duo, das mit zwei Hundewelpen unterwegs war. Gegen den Fahrer lag ein Haftbefehl vor, es fanden sich Drogen im Wagen und zudem stand der Verdacht des illegalen Handels mit den Tieren im Raum, berichtete ein leitender Polizeibeamter. Es sei eine Wohnungsdurchsuchung beantragt worden und die beiden Hunde, ein kleiner Husky und ein Golden Retriever-Welpe, kamen in die Obhut des Veterinäramtes.

Doch Hauptaugenmerk der Kontrollen lag auf Verdächtigen in Sachen Wohnungseinbruch: "Diesen Bereich haben wir jederzeit im Fokus", so Polizeichef Prim. "Und zwar repressiv durch diese Kontrollen, und " Um vorbeugend etwa über sichere Fenster und Türen zu informieren. Da inzwischen jeder zweite angezeigte Einbruch ein versuchter Einbruch ist, sieht sich die Polizei hier auf dem richtigen Weg: "Ein versuchter Einbruch ist vom Delikt her das gleiche wie ein vollendeter - aber es fühlt sich für das Sicherheitsgefühl viel besser an", sagt Alexander Prim. Denn der Fremde ist gar nicht erst in die Wohnung gelangt, und man wurde nicht zum Einbruchs-Opfer.