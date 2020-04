Corona-Auflagen: Ordnungsamt Mülheim schließt Gaststätte

Mülheim War das Wochenende in Mülheim doch nicht so friedlich? Das Ordnungsamt klagt nach arbeitsreichem Sonntag über "zunehmend uneinsichtige" Bürger.

Das sonnige, warme Wochenende hat viele Mülheimer nach draußen gelockt. Auch ein größeres Team des Ordnungsamtes war unterwegs und hat jetzt seine Einsatzbilanz für den Sonntag veröffentlicht. Es gab einiges zu tun.

Zur Einhaltung der Corona-Schutzverordnung wurden insgesamt 55 ​Kontrollen durchgeführt, davon 45 ​im öffentlichen Raum und zehn in​ Gewerbebetrieben. In 31 Fällen hat das Ordnungsamt ​Platzverweise ausgesprochen, fünf Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten geschrieben. Damit sind Bußgelder in Höhe von 200 Euro aufwärts verbunden.

Eiscafés haben die Regeln eingehalten

Alle Eiscafébetreiber haben sich nach Angaben der Stadt an die Vorgaben gehalten. Ein

Café-/Gaststättenbetrieb, in dem auch Spielgeräte stehen, wurde wegen des Verdachtes auf illegale Nutzung versiegelt.



Wie schon am Samstag mussten am Sonntag rund um den Kiosk am Entenfang Leute weggeschickt werden - laut Ordnungsamt waren es 25 Personengruppen. Platzverweise gab es auch am Hafenbecken in der Innenstadt. "Es wurde vermehrt festgestellt, dass die Personen zunehmend uneinsichtiger werden und die Maßnahmen kritisieren", so die Wochenendbilanz des Mülheimer Ordnungsamtes.