Corona: Mülheimer Ordnungsamt musste die Müga räumen

Die Stadt musste am Freitagabend die Müga erneut räumen, wie bereits vor zwei Wochen schon einmal. Das schöne Wetter hatte wieder sehr viele Menschen nach draußen gelockt. Der Kommunale Ordnungsdienst musste drei Anzeigen schreiben, weil sich die Menschen nicht an den zuvor ausgesprochenen Platzverweis hielten.

Mülheim: Menschen hielten sich nicht an die Platzverweise

Bis 17.30 Uhr sei es am Karfreitag in der Müga zwar sehr voll, aber dennoch akzeptabel gewesen, so Jochen Schön, einer der Gruppenleiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) in Mülheim. Erst am frühen Abend habe sich die Müga zwischen 17.30 und 19 Uhr so mit Besuchern gefüllt, dass man habe einschreiten müssen, so Schön. Der KOD kontrolliert das behördlich verfügte Kontaktverbot in der Corona-Krise.

„Trotz des Platzverweises sind die Leute zurückgekommen“, so Schön. Der KOD habe daher drei Anzeigen schreiben müssen. Der KOD hat am Freitag auch an anderen Stellen in der Stadt, etwa am Leinpfad oder auch am Entenfang, das Kontaktverbot kontrolliert. Auch dort seit es voll gewesen, doch habe man das noch tolerieren können.

Am Donnerstag wurden in Mülheim 59 Gewerbebetriebe kontrolliert

Am Donnerstag hat die Stadt zur Einhaltung der Auflagen der Corona Schutzverordnung insgesamt 149 Kontrollen durchgeführt, davon 90 im öffentlichen Raum. Dazu gehörten alle Grünanlagen, der Radschnellweg, die Müga und der Entenfang. Zudem wurden 59 Gewerbebetriebe auf Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln kontrolliert.