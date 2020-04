Mülheim. Corona: Viele Restaurants und Cafés in Mülheim stellen auf Abhol- und Lieferservice um. Vom Torten-Taxi bis hin zum Lebensmittel-Lieferdienst.

Schick ins Restaurant gehen und sich sein Lieblingsessen von der Karte bestellen – während der Corona-Krise ist dies nicht möglich. Viele Mülheimer Gastro-Betriebe sind daher auf Lieferservice umgestiegen oder bieten ihre Gerichte zum Abholen an. Wir geben eine Übersicht (gern ergänzen wir sie um Ihre Tipps: redaktion.muelheim@waz.de):

Normalerweise finden Kunden aus dem ganzen Ruhrgebiet ihren Weg zu Andreas Borgmann in sein Lokal „Dayang Sumbi“ an der Heinrich-Lemberg-Straße 17b in Heißen. „Denn wir sind die Einzigen in der Region, die indonesisches Essen anbieten“, sagt Borgmann, der das Lokal seit fast einem Jahr führt. Möglich ist es nun, sich das Essen im Umkreis von fünf Kilometern liefern zu lassen. Kunden können sich das Essen auch nach Vorbestellung abholen – dienstags bis sonntags, 17-21 Uhr. www.dayang-sumbi.de

Falafel oder Unverpackt-Waren bestellen

Ismail Omari vom „Isi Baba“ (2. von rechts) 2017 mit Mitarbeitern vor seinem Restaurant in Mülheims Altstadt. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Das Isi Baba an der Bachstraße in der Altstadt ist bekannt für seine Falafeln. Die Bestellungen können abgeholt oder nach Hause geliefert werden. Für Lieferungen unter 20 Euro fällt ein Aufpreis von 5 Euro an. Bei einer Bestellung über 20 Euro entfällt der Aufpreis. Für Bestellung und Fragen ist das Team unter den Rufnummern 0176/24100019 oder 0163 1991648 erreichbar. Mehr Infos über die Facebook-Seite.

Erst vor Kurzem haben Ariane Gerke und die beiden Schwestern Lara und Jana Weyers ihren Unverpackt-Laden „Püngel und Prütt“ am Löhberg in der Innenstadt eröffnet. das Ladenlokal ist zu den gewohnten Zeiten geöffnet und bietet nötige Lebensmittel und Drogerieartikel. Ein Lieferdienst bringt die Einkäufe jeden Dienstag und Donnerstag jeweils ab 13 Uhr zu Kunden nach Hause, Bestellungen müssen bis 11 Uhr abgegeben werden. Weitere Info: 0208/411 89 737. Der Katalog kann über die Homepage eingesehen werden: www.puengel-pruett.de.

Hunger-Notdienst mit veganen Variationen

Einen „Hunger-Notdienst“ hat das vegane Lokal Ronja (am Ringlokschuppen) ins Leben gerufen: Dienstags bis sonntags von 12 bis 21.30 Uhr hat das Lokal für Abholer geöffnet, in Mülheim und Duisburg (Duissern/Neudorf) ist der Lieferdienst unterwegs. Dieser liefert ab einem Bestellwert von 25 Euro und nimmt 3 Euro Liefergebühr. Vorbestellung telefonisch oder per Whats App: 0152/033 90 800 oder 0208/444 693 44. Info: www.restaurant-ronja.de.

Hausgemachte Frikadellen oder Spanferkel-Geschnetzeltes: Für seine bürgerliche Küche ist das Restaurant „Zum Dömchen“ am Nachbarsweg 110 in Saarn bekannt. Catering und Lieferservice gibt es nun täglich von 11 bis 21 Uhr. Info: www.zumdoemchen.de.

Bürgerlich: Schaumsüppchen von Erdäpfeln vom Landhaus Höppeler

Gehobene Küche, geliefert nach Hause. Auch das Landhaus Höppeler in Mintard hat in der Corona-Krise frühzeitig auf einen Lieferservice umgestellt. Foto: Tanja Pickartz / WAZ FotoPool

Schaumsüppchen von Erdäpfeln, Terrine von Krustentieren oder Senfrostbraten vom Roastbeef: Das Landhaus Höppeler an der August-Thyssen-Straße 123 in Mintard hat ebenso auf Liefer- und Abholdienst umgestellt. Zwischen 12 und 15 Uhr sowie zwischen 18 und 19 Uhr ist das Team erreichbar. Kunden können gerne eigenes Geschirr mitbringen, um unnötigen Verpackungsmüll zu vermeiden. Die Speisekarte ist unter www.landhaus-hoeppeler.de abrufbar.

Flammkuchen, Schnitzel oder Linsensuppe: Die Tomate an der Dohne bietet nun Abholung und Lieferung von Montag bis Sonntag, 12 bis 20 Uhr, an. Die aktuelle Speisekarte ist auf der Homepage einsehbar: www.tomate-muelheim.de. Bestellungen sind unter der Rufnummer 0151/62 61 19 18 möglich.

Vom Scampi-Pfännchen über Zander auf süß-sauren Linsen bis hin zum Veggie-Burger: Das Hotel-Restaurant Thiesmann an der Dimbeck 56 liefert alle Gerichte täglich von 13 Uhr bis 19.30 Uhr nach Hause, auch sonntags. Die Lieferung kostet 2,50 Euro Aufpreis. www.hotel-thiesmann.de

Italienische und griechische Spezialitäten

Pizza und Pasta können Zuhause-Esser bei La Pasta an der Duisburger Straße 149 nun per Pizza-Taxi bestellen. Ab 16.30 Uhr werden Bestellungen telefonisch angenommen, das Essen wird in ganz Mülheim ausgeliefert. Mindestbestellwert: 15 Euro. 0208/444 75 72.

Griechisches Spezialitäten bietet das Broicher Restaurant Athena (in der Königin Luise), Am Schloß Broich 25, an. Zum Abholen oder Bringen ab 17 Uhr, 0208/78 13 48. Info: www.athena-muelheim.de.

Das Restaurant Pandosia in Saarn, Düsseldorfer Straße 118a, hat griechische Mahlzeiten auf der Speisekarte und bietet einen Bring- und Abholservice an. Lieferungen sind allerdings nur am Wochenende und ab einem Bestellwert von 40 Euro möglich. Bestellungen werden unter 0208/48 10 01 angenommen. Info: www.restaurant-pandosia.de.

Brote, Brötchen und Süßes für die Seele

Die Baumkuchen-Produktion im Stadtcafé Sander hat Tradition. Hier Konditormeister Friedhelm Großenbeck 2009 an seiner Baumkuchenmaschine. Foto: Thomas Emons

Ein Torten-Taxi hat das Stadtcafé Sander ins Leben gerufen: Unter 0208/47 05 82 können Kunden Omi und Opi aus sicherem Abstand süße Grüße per Tortenbotschaft senden. Von der Obsttorte bis hin zum Käsekuchen oder Frankfurter Kranz. Auch Pralinen, Gebäck und Baumkuchen werden zwischen 10 und 13 Uhr ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro kostenfrei geliefert. Infos auf der Facebook-Seite des Cafés.

Brötchen, Brot oder Kuchen können sich Kunden frisch nach Hause liefern lassen. Die Mülheimer Bäckerei Hemmerle bietet montags bis freitags zwischen 10 und 15 Uhr einen Backwaren-Lieferservice an. Unter 0208/58 96 30 kann man bestellen, die Lieferung erfolgt am Folgetag. Das Sortiment ist einsehbar unter www.baeckerei-hemmerle.de.