Corona: Flughafen Essen/Mülheim bekommt ein Autokino

Mülheim/Essen. Mülheim bekommt ein Autokino: Am Flughafen wird eine LED-Leinwand aufgebaut. Auch in Essen gibt’s einen neuen Standort. Am Wochenende geht’s los.

Die Autokinos in der Region ziehen momentan zahlreiche Besucher – sie profitieren von der corona-bedingten Schließung der anderen Kinos. Nun kommen zwei Autokinos hinzu: Die Agentur TAS plant zusammen mit der Essener Lichtburg und der Luftschiffgesellschaft WDL ein Autokino am Flughafen Essen/Mülheim sowie an der Grugahalle.

LED-Leinwand ermöglicht Autokino auch tagsüber

Es soll jeweils eine große LED-Leinwand aufgebaut werden, auf der auch tagsüber Filme geguckt werden können. Geplant ist ein breites Programm für Familien mit Kindern. Wie auch in anderen Autokinos können Tickets nur online bestellt werden, erlaubt sind zwei Personen im Auto plus eigene Kinder. Das Programm soll schon am Wochenende starten. Weitere Details sollen am Freitagmittag bekanntgegeben werden.

TAS-Chef Thomas Siepmann hatte am späten Donnerstagabend auf seiner Facebook-Seite schon einen Hinweis auf die Planung gegeben: „Wir sind da watt am planen dran“, schrieb er. „Das Wochenende kann spannend werden.“