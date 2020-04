Corona: Hier gibt es in Mülheim Mundschutze zu kaufen

Mülheim. Corona: Ab 27. April gilt in NRW und damit auch in Mülheim beim Einkauf und in Bus und Bahn die Pflicht für Mundschutze. Hier bekommt man sie.

In NRW gilt ab kommenden Montag, 27. April, eine Mundschutz-Pflicht in Bussen und Bahnen und beim Einkaufen. Schon jetzt tragen in Mülheim viele Bürger freiwillig medizinische Schutzmasken oder genähte Mundschutze aus Stoff. Sie können und wollen nicht selbst nähen? Hier eine Übersicht, wo man in Mülheim Mundschutze bekommt (gern ergänzen wir diese Mülheim-Übersicht um Ihre Tipps: redaktion.muelheim@waz.de).

Schutzmasken werden am Montag beim Einkauf Pflicht. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Medizinische Schutzmasken, auch FFP2-Masken, gibt es in einigen Mülheimer Apotheken. Dort werden manchmal auch genähte waschbare Textil-Mundschutze angeboten. Da die Nachfrage derzeit wegen der Mundschutzpflicht hoch ist, empfiehlt sich eine Anfrage/Anruf in der jeweiligen Apotheke oder im Geschäft im Stadtteil.

Mundschutze aus Baumwolle und nach FFP2-Standard

Die Änderungsschneiderei und Textilreinigung „Melissa“ im Forum Mülheim in der Stadtmitte (Sockelgeschoss, vor dem Eingang zum Parkhaus) näht für die Kunden weiße Mundschutze aus Baumwolle auf Bestellung. 0178/74 79 199, E-Mail: info@textilreinigung-nrw.de.

Das Fachgeschäft Handarbeiten Heimann in der Innenstadt, Löhstraße 2, bietet nicht nur Nähmaschinen und alles rund ums Handarbeiten an, sondern auch dreilagige, waschbare Schutzmasken (auf Bestellung). Laut Inhaber handelt es sich um weiße Masken mit FFP 2-Standard. Es gibt sie nur im Zweierpack zu kaufen: 0208 - 47 34 84. www.heimann.handarbeiten.de

Die Schneiderei „Mon amour“ in der Löhstraße 8 in der City näht nach eigener Aussage weiße, kochfeste Stoff-Mundschutze für eine Apotheke in Saarn. Aber auch in der Innenstadt in der Schneiderei werden die Mundschutze verkauft, von denen laut Inhaber immer ein größerer Vorrat fertiggestellt ist. 0176/63 30 1867.

Die Änderungsschneiderei Sahid am Löhberg 15 in der Innenstadt näht Stoff-Mundschutze auf Bestellung. 0208 - 375 8888

Das Modegeschäft „Diva Moda“ an der Schloßstraße 11 in der Innenstadt verkauft genähte Mundschutze aus Stoff, bei denen ein Filter (Kaffeefilter) zusätzlich eingelegt werden kann. Pro Tag können etwa 20 dieser Mundschutze angeboten werden. 0208 - 47 60 29, 0173 255 2885.

Mülheimer Mundschutz mit 4330-Logo

Verkäufer Markus zeigt einen Mundschutz im Laden 4330 Mülheim in der Innenstadt. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Der Ruhrpottladen „4330 Mülheim“ bietet Mund- und Nasenbedeckungen mit und ohne 4330-Logo an. auch im Internet (4330mh.de) und bei Facebook anzusehen, und natürlich im Laden in der City an der Wallstraße 10-12. E-Mail: info@4330mh.de

Bei „VielFach-Creativ“, dem Handarbeits- und Kreativ-Laden in Broich, Kirchstraße 14a, werden auch die Mundschutze selbst gemacht. Da die selbst genähten Masken von der Inhaberin schnell verkauft werden, lohnt sich vor dem Weg zum Einkauf ein Anruf. 01578 - 91 960 034.

Die „Bücherträume“ in Broich, Prinzeß-Luise-Straße 9, verkaufen in erster Linie Bücher. In einer Kreativ-Vitrine stellt eine Mülheimerin selbst genähte Mundschutze aus, und die kann man dort auch kaufen. Derzeit ist die Nachfrage allerdings hoch. 0208 - 821 461 84.

Auf Bestellung näht das Maßatelier Anna-Katharina Enck an der Düsseldorfer Straße 107 in Saarn Stoff-Mundschutze. 0208-88 36 98 40 und info@enck-couture.com.

Auch Patrik Gräf von „Ruhrpottprint“ in Winkhausen (Aktienstraße 300) bietet Behelfsmasken aus Baumwollstoff an. Sie seien waschbar bis 80 Grad, sagt er.

OP-Masken in größerer Zahl für Industrie und Handel

Mundschutze werden auch in vielen Mülheimer Schneidereien hergestellt Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Nicht für Privatkunden, aber für Industrie, Handel, Gewerbe und auch für Vereine bietet die Jansen Verkaufsförderung GmbH & CO. KG, Saalestraße 10 im Hafen, OP-Masken in größerer Zahl an. Die Mindestabgabe sind 100 Stück. 0208 - 301 840; info@werbeartikel-jansen.de.

Bei Stilvoll in Saarn an der Düsseldorfer Straße 67 gibt es normalerweise Schönes zum Wohnen. Die Inhaberin bietet aber auch medizinische Mundschutze auf Bestellung an, FFP2-Masken und dreilagige Nasen-Mund-Schutzmasken. 0208-469 31 833.

Edeka Paschmann wird ab Montag, 27. April (wenn die Mundschutz-Pflicht beim Einkaufen in ganz NRW gilt), in allen fünf Mülheimer Paschmann-Märkten Mundschutze am Eingang verkaufen – sofern diese für das Unternehmen selbst so kurzfristig in ausreichender Zahl beschafft werden können, räumt Geschäftsführer Falk Paschmann am Mittwoch ein. Die Mundschutze, es handelt sich „um Alltagsmasken für den einmaligen Gebrauch“ werden am Eingang der Märkte angeboten.

Das Fachgeschäft Globus Arbeitskleidung an der Oberstraße 25 (Ecke Kaiserstraße) in der Altstadt/Innenstadt bietet aktuell dreilagige Mundschutze, so genannte OP-Masken, an und nach eigener Aussage demnächst auch wieder Gesichtsmasken mit FFP3-Standard. 0208-69 80 69 89, E-Mail: service@globus-arbeitskleidung.de

Das Orthopädie- und Sanitätshaus Gesundheitsbedarf Wagener in Heißen verkauft sowohl den Einweg-Mundschutz (so genannte OP-Masken) als auch waschbaren Textil-Mundschutz. Diese weißen Mundschutze sind kochfest, so die Auskunft, es gibt sie wahlweise zum Binden oder mit Gummis. 0208 - 43 93 90.