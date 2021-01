Corona-Impfungen: 730 weitere Rationen für Mülheim

Bis das Impfzentrum in Mülheim an den Start geht, dauert es noch etwas.

Mülheim. 730 Impfdosen werden Freitag und Samstag in Mülheim verimpft. Die Stadt wartet weiter auf Infos des Landes zur Impfung der über 80-Jährigen.

Die nächsten Impfungen in Mülheim stehen an: Am Freitag sollen 425 Dosen in vier Senioreneinrichtungen verimpft werden, am Samstag 305 weitere in drei Einrichtungen. Bis Ende Januar will die Stadt alle Altenheime durchgeimpft haben. "Dass es nicht schneller geht, liegt an der Zuweisung der Impfdosen durch das Land NRW", sagt Stadtsprecher Volker Wiebels.

Mülheimer Impfungen: Unklar, was im Landesbrief steht

Noch immer ist unklar, wann genau sich über 80-jährige Mülheimer, die nicht in Pflegeeinrichtungen leben, impfen lassen können. Die Stadt wartet auf ein Schreiben des NRW-Gesundheitsministers Karl-Josef Laumanns, mit dem die Senioren am 18. Januar über das weitere Vorgehen informiert werden sollen.

"Wir kennen den Wortlaut des Briefes noch nicht", sagt Stadtdirektor und Krisenstabsleiter Frank Steinfort. "Wenn er uns vorliegt, werden wir wissen, welche Informationen wir noch ergänzen müssen, damit die über 80-jährigen Bürger so gut wie möglich über alles rund um die Impfung inklusive Terminvereinbarung und Ablauf unterrichtet sind."

Impfungen in Mülheim: Es können noch keine Termine ausgemacht werden

Laumann hatte angekündigt, dass sich mobile über 80-Jährige ab Februar in den Impfzentren impfen lassen können. Die Stadt Mülheim hat mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) ein in Speldorf eingerichtet. Startklar ist es schon seit Mitte Dezember, allerdings sollen erst einmal die Seniorenheime durch mobile Teams geimpft werden, bevor das Impfzentrum eröffnet.

Nach wie vor können keine Termine ausgemacht werden, es gibt auch keine Wartelisten. Stadt und KV bitten deshalb darum, noch nicht anzurufen, um nicht die Kapazitäten zu blockieren. Es werde sofort bekanntgegeben, wenn Termine telefonisch über die 116 117 oder das Internet vereinbart werden können.

In der ersten Impfgruppe sollen nach den Bewohnern und Mitarbeitern der Senioreneinrichtungen die über 80-Jährigen sowie Mitarbeiter in Notaufnahmen, des Rettungsdienstes und von Covid-19-Stationen sowie Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen geimpft werden.