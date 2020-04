Corona in Mülheim: Enorme Belastung für pflegende Angehörige

Obwohl in Deutschland ein Großteil der Pflegebedürftigen zu Hause betreut wird, kommen die pflegenden Angehörigen in den Unterstützungsdebatten in Zeiten der Corona-Krise kaum vor. Dabei trifft die Krise gerade sie sehr hart. So auch Irmela Mülders. Seit vier Jahren pflegt sie ihren Ehemann – und fühlt sich alleingelassen.

Nach einem schweren Schlaganfall ist ihr heute 82-Jährige Mann halbseitig gelähmt und auf die Hilfe seiner Frau angewiesen. Schon vor Corona ein Fulltime-Job für Irmela Mülders mit nur wenigen Verschnaufpausen und Momenten für sich. Nun, in Zeiten von Corona, ist die Holthausenerin – wie viele andere pflegende Angehörige – ziemlich auf sich alleine gestellt und ans Haus gefesselt.

Mülheimerin kümmert sich rund um die Uhr um ihren Mann

„Ich muss mich rund um die Uhr um meinen Mann kümmern, denn in der jetzigen Situation kann und darf ja kein anderer den Job machen“, sagt Mülders. „Außerdem möchte ich meinen Mann natürlich nicht in Gefahr bringen, die im Moment leider von Besuchern ausgehen kann, denn das Virus ist für meinen Mann besonders gefährlich.“

Ein ambulanter Pflegedienst unterstützt die 72-Jährige zwar bei der körperlich sehr anstrengenden Pflege ihres Mannes trotz Corona weiterhin. Physiotherapie, Lymphdrainage und das Training mit einer Logopädin jedoch musste zunächst coronabedingt für zwei Wochen ausfallen. Es gab Probleme bei der Versorgung der Mitarbeiter mit Mundschutz und Desinfektionsmittel.

Corona-Pandemie: „Enorme Zusatzbelastung für pflegende Angehörige“

Dabei sind gerade die regelmäßigen körperlichen und sprachlichen Übungen so wichtig, damit die Fortschritte, die sich Heinrich Mülders seit seinem Schlaganfall hart erkämpft hat, nicht wieder zu Rückschritten werden. Deshalb hat Irmela Mülders dann auch diese Aufgaben zeitweise übernehmen müssen.

„Es ist eine enorme Zusatzbelastung, die wir pflegende Angehörige aufgrund der Corona-Pandemie stemmen müssen“, sagt Mülders, die nicht nur für sich, sondern für alle anderen Angehörigen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, sprechen möchte.

Irmela Mülders pflegt ihren Mann Heinrich seit vier Jahren.​ Foto: Mülders

Pflegeeinrichtungen nehmen keine Gäste in Kurzzeitpflege

Viele Hilfen sind durch die Epidemie weggefallen. Normalerweise bringt Irmela Mülders ihren Mann einmal die Woche in die Tagespflege, um wenigstens ein paar Stunden Zeit für sich zu haben. Ein paar Stunden, in denen die ehemalige Verwaltungskauffrau Freunde treffen oder zum Friseur gehen kann. Ohne schlechtes Gewissen, weil sie weiß, dass ihr Mann dort in guten Händen ist und sie die Verantwortung mal für ein paar Stunden in andere Hände geben kann. Doch die Tagespflege ist aufgrund der Ansteckungsgefahr zurzeit nicht möglich.

Auch ihren Urlaub, den Mülders für Mai geplant hatte, musste sie streichen. In der aktuellen Situation nehmen Pflegeeinrichtungen keine Gäste in die Kurzzeitpflege auf. Am schlimmsten findet Mülders aber die soziale Isolation. Vor allem für ihren Mann, der trotz halbseitiger Lähmung geistig völlig fit ist und gerne mit Freunden Schach spielt. „Drei Mal die Woche kommen abwechselnd Freunde von ihm zum Schachspielen vorbei“, so Mülders. „In der Zeit kann ich dann Besorgungen machen, Rezepte und Verordnungen bei den Ärzten abholen.“

Den anderen im Stich lassen, wenn man sich selbst Gutes tut

Mülheim Angehörige fühlen sich vernachlässigt Pflegende Angehörige fühlen sich von der Politik in Zeiten von Corona, aber auch schon davor, vernachlässigt, obwohl ohne sie die Versorgung von Pflegebedürftigen sofort zusammenbrechen würde. Viele sagen, Hilfsangebote werden kaum kommuniziert. Auf der Internetseite www.pflegewegweiser-nrw.de sind aktuelle Informationen zu Hilfsmaßnahmen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie im Zusammenhang mit dem Thema Pflege zu finden.

Doch auch diese letzten sozialen Kontakte fallen für Ehemann Heinrich nun in der Corona-Krise weg, Tag und Nacht sind die Eheleute mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Nicht, dass es an Hilfsangeboten von Freunden und Nachbarn mangeln würde. „Das ist auch total lieb und freut mich sehr“, betont Irmela Mülders. „Doch leider ist es durch die außergewöhnliche Situation, in der wir uns durch Corona befinden, kaum umsetzbar.“ Den Einkauf könnte die Holthausenerin natürlich jemand anderes erledigen lassen. „Es ist aber für mich auch im Moment die einzige Möglichkeit, mal kurz raus zu kommen, wenn auch mit einem unheimlich schlechtem Gewissen.“

Das schlechte Gewissen und der enorme Belastungsdruck begleiten Irmela Mülders seit dem Tag des Schlaganfalls, dem Tag, an dem sich auch ihr Leben innerhalb von Sekunden geändert hat. Das schlechte Gewissen, den anderen im Stich zu lassen, wenn man sich selbst mal etwas Gutes tut.