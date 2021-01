Die Stadt Mülheim hat ihr zentrales Impfzentrum in der ehemaligen Tengelmann-Zentrale in Speldorf eingerichtet.

Impfungen Corona in Mülheim: Impf-Post an die Generation Ü80 ist raus

Mülheim Während in Mülheimer Heimen der zweite Impf-Durchgang gegen das Coronavirus gestartet ist, kommt nun bald die Generation Ü80 dran. Der Stand.

Wenn alles rundläuft, wird der erste Impf-Durchgang in Mülheims Alten- und Pflegeheimen an diesem Freitag beendet sein. Auch ist mittlerweile ein Infobrief für die Generation Ü80 auf den Weg gegangen.

Mit Stand vom Dienstag waren in den Heimen 1840 Menschen ein erstes Mal geimpft. Am Freitag könnte die erste Impfung alle Häuser erreicht haben. Stadtsprecher Volker Wiebels verweist aber darauf, dass der Termin nur gehalten werden könne, wenn in diesen Heimen nicht noch Corona ausbreche und Quarantänen ausgesprochen werden müssten.

Impfungen in Heimen: Seit Sonntag läuft der zweite Durchgang

Seit vergangenem Sonntag läuft auch schon der zweite Durchgang, der drei Wochen nach der ersten Impfung gestartet sei, so Wiebels. In weiteren drei Wochen könnten demzufolge alle Impfungen in Heimen stattgefunden haben. Die Impfungen in Tagespflegeeinrichtungen will die Stadt Ende Januar abschließen.

Am Dienstag sind zudem 14.000 Briefe an Mülheimer rausgegangen, die über 80 Jahre alt sind und noch zu Hause wohnen. Darin befinden sich Informationen des NRW-Gesundheitsministeriums zum Impf-Procedere. In einem zweiten Brief gibt Mülheims Stadtverwaltung ergänzende Hinweise, etwa zum Impfzentrum auf dem alten Tengelmann-Areal in Speldorf, wo die Impfungen ab dem 2. Februar vorgenommen werden sollen.

Stadt rechnet mindestens in den ersten Tagen mit überlasteter Impf-Hotline

Bekanntlich sollen auch die 14.000 Mülheimer der Generation Ü80 ihre Impftermine selbstständig organisieren: etwa über die zentrale Hotline des kassenärztlichen Notdienstes (Rufnummer 116 117). "Wir, aber auch das Land, gehen von einer Überlastung der Rufnummer zumindest in den ersten Tagen aus", sagt Wiebels. Er verweist darauf, dass eine weitere kostenlose Nummer geschaltet (0800/116 117 01) und auch die Möglichkeit eingeräumt sei, einen Impftermin im Internet unter www.116117.de zu buchen.

[+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie hier unseren Newsletter +++]

Wie sollen stark mobilitätseingeschränkte Senioren zum Impfzentrum in Speldorf kommen, wenn sie von Angehörigen oder anderen nicht gebracht werden können? An einen Impf-Fahrdienst denkt die Stadtverwaltung nicht. Dazu gebe es keine Vorgabe des Landes - auch sei die Frage ungeklärt, wer die Kosten zu tragen habe.

Bestimmten Personen erstatten Krankenkassen die Fahrtkosten

Es gebe nur die Möglichkeit, dass Krankenkassen die Fahrtkosten übernehmen, wie sie es schon jetzt für einen ausgewählten Kreis von berechtigten Versicherten täten. Welche Personen von dieser Regelung erfasst sind, regelt § 60 des Fünften Sozialgesetzbuches: Bürger mit Schwerbehindertenausweis (mit Merkzeichen "aG", "Bl" oder "H"), dazu Menschen mit einem entsprechend hohen Pflegegrad.

Dass es private Initiativen in Mülheim geben könnte, die einen Fahrdienst für Senioren zum Impfzentrum anbieten wollen, ist der Stadtverwaltung aktuell nicht bekannt.