Corona in Mülheim: Kein verkaufsoffener Sonntag an Muttertag

Mülheim. Der am Muttertag geplante verkaufsoffene Sonntag in Mülheim findet nicht statt. Auch in den nächsten Monaten wird sonntags nicht geöffnet.

Trotz der Öffnung im Einzelhandel wird es auf absehbare Zeit keine verkaufsoffenen Sonntage in Mülheim geben. Das hat einen Grund, der durch die Gesetzeslage bestimmt ist.

Der nächste verkaufsoffene Sonntag in Mülheim hätte an Muttertag, 10. Mai, in Mülheims Innenstadt stattfinden sollen – mit dem Familienfest „Mülheim mittendrin“. Eben das Fest ist der Grund, warum die Händler, die in der Corona-Krise durch die erzwungene Schließung ihrer Läden schon kräftige Umsatzeinbußen in ihren Büchern stehen haben, nicht auf den verkaufsoffenen Sonntag setzen können.

Verkaufsoffene Sonntag nur in Zusammenhang mit Veranstaltungen

Denn das NRW-Ladenöffnungsgesetz sieht in seiner aktuellen Fassung zwingend vor, dass verkaufsoffne Sonntage nur „im Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen und ähnlichen Veranstaltungen“ stattfinden dürfen, die von sich aus „Strahlkraft“ entwickeln und von sich aus mehr Menschen an die Einzelhandelsstandorte locken als der verkaufsoffene Sonntag selbst.

Aber eben jenes „Mülheim mittendrin“, das Innenstadt-Fest zum verkaufsoffenen Sonntag, dürfe aufgrund der Beschränkungen zur Corona-Pandemie aktuell nicht stattfinden, so die Stadtverwaltung auf Anfrage dieser Redaktion. Damit sei auch der verkaufsoffene Sonntag am 10. Mai hinfällig.