Corona: In Mülheims Forum sind viele Läden noch geschlossen

Mülheim. Tag 1 der Lockerungen im Handel: Wir haben uns in Mülheims Einkaufscenter Forum umgeschaut. Viele Läden blieben dort am Montag noch geschlossen.

Gespannt, teils auch angespannt gingen die Einzelhändler in Mülheims Innenstadt diesen doch so besonderen Montag an. Erstmals wieder konnten die Händler ihre Läden öffnen. Ein Blick ins Forum.

Früher Nachmittag am Forum. Das Center in der Innenstadt kommt noch nicht so recht wieder in die Gänge. Es bleibt vorerst nicht nur bei seinen verkürzten Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr. Auch viele Läden sind an diesem Montag noch geschlossen, nicht nur die Großen wie TK Maxx, C&A, H&M, Hema, Woolworth, Spielemax, Tedi oder Medimax.

Auch kleinere Boutiquen blieben geschlossen

Auch kleinere Boutiquen wie Hallhuber, Gerry Weber oder Bonita haben geschlossen. Bei Bonita laufen offenbar noch die Vorbereitungen für eine Wiedereröffnung. Die Rollläden am Eingang sind noch runtergelassen. Im Laden brennt aber Licht, drei Verkäuferinnen wirbeln im Innern, bereiten offenbar die Öffnung vor. Die Parfümerie Douglas ist geschlossen, verweist auf ihren Online-Handel. Die Stadtparfümerie Pieper dagegen ist wieder unter Betrieb. Ebenso das Bild beim Schuhhandel: Deichmann auf, Voswinkel zu.

Die Hauptpassage, die auch als Durchgang zum Bahnhof dient, ist schon wieder ganz gut belebt. Nicht jeder hält den gebotenen Mindestabstand, viele tragen aber Maske. Der Sicherheitsdienst nicht. Er schlendert durch die Gänge. Aufregung herrscht nicht. Eine lange Schlange hat sich vor der Apotheke gebildet, sie ragt hinein bis zum Gang Richtung Ausgang am Kurt-Schumacher-Platz.

Das Bild der Sicherheitsvorkehrungen ist bunt

Im Forum haben die Ladenbetreiber wie die in der gesamten Innenstadt ihre ganz individuellen Vorkehrungen getroffen. Mal werden 1,5, mal zwei Meter Sicherheitsabstand verlangt. Viele Händler haben am Eingang ein Schild aufgehängt mit der maximal zulässigen Kundenzahl im Geschäft, Hussel etwa scheint zur Erkenntnis gekommen zu sein, dass vier Kunden denn doch zu viel sind, und hat auf drei reduziert. Tchibo lässt sieben Kunden gleichzeitig zu. Speisen und Getränke gibt’s hier – den Regeln entsprechend, aber nur „to go“.

Bei Thalia (nur bis 17 Uhr geöffnet) regelt eine Mitarbeiterin mit Mundschutz den Einlass, für den Einkauf verteilt sie Körbe. Nebenan bei Nanu-Nana ist es ebenso. Bei Takko hält am Eingang eine Mitarbeiterin zusätzlich eine Flasche mit Desinfektionsmittel bereit, es ist eine Ein- und ein Ausgang eingerichtet. Bei Kik halten die Kunden an der Kasse gerade nicht die Abstandsregeln ein. Das Bild ist bunt. Es gibt offenbar keine einheitlichen Regeln im Forum, das die strengen Hygienevorschriften nicht dazu veranlasst hat, etwa am Eingang am Kaiserplatz die Türen großzügig zu öffnen, damit sich Kunden dort nicht in die Quere kommen.