Corona Mülheim: Stadt scheut Alleingang bei Ausgangssperre

Die Oberbürgermeister-Kandidatin der Mülheimer SPD, Monika Griefahn, hält die Anordnung einer Ausgangssperre für „fast unumgänglich“. Auch die Stadtspitze geht davon aus, dass eine Ausgangssperre unausweichlich ist. Wie sie jetzt plant.

„Wir sind der Meinung, dass eine Ausgangssperre unvermeidbar ist und unverzüglich kommen sollte“, sagte am Freitagmittag Stadtsprecher Volker Wiebels auf Anfrage dieser Redaktion. „Wir glauben, dass wir auch kurz davor stehen.“ Allerdings sei man der Meinung, dass es „nur eine Landesentscheidung sein kann, die dann auch landesweit - ohne individuelle Unterschiede in den Städten - umgesetzt werden muss“.

„Eine allgemeine Ausgangssperre ist ein tiefer Einschnitt in unsere Grundrechte. Dennoch scheint sie vorübergehend notwendig zu sein, um unsere Stadtbevölkerung, die eine der ältesten Deutschlands ist, vor dem Corona-Virus zu schützen“, sagte Griefahn am Freitagmorgen.

Griefahn: Stadt soll Möglichkeit für Alleingang prüfen

Unverbindliche Appelle hätten nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Es sei noch immer täglich zu sehen, wie sich Scharen von Menschen in der Müga oder an der Ruhrpromenade sammeln, als wäre nichts geschehen. „Jetzt müssen aber durch Abstand-Halten Infektionsketten durchbrochen werden, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Alles andere gefährdet unser Gesundheitssystem, kostet Menschenleben und ist unsolidarisch“, so Griefahn.

Die Stadt müsse darum nun auch ihre rechtlichen Möglichkeiten prüfen, in eigener Regie eine angemessene Ausgangssperre zu verhängen.“