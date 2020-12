Corona: Mülheim präsentiert Liebesbilder in der Innenstadt

Als positive Botschaft in schwerer Zeit war es gedacht: Jetzt sind in Mülheims Innenstadt die Liebesbilder zu sehen, die Kinder gemalt haben.

Mitte des Jahres waren alle Mülheimer Kinder bis zwölf Jahre aufgerufen, sich an der Mülheimer Liebesbild-Aktion mit einem eigenen kleinen Kunstwerk zu beteiligen. Jetzt sind Ergebnisse zu sehen.

An der Aktion von Künstler Mike Kuhlmann und OB Marc Buchholz (damals Dezernent unter anderem für Kultur, Soziales und Bildung) beteiligten sich knapp 250 Kinder. Die gesammelten Bilder sollten im nächsten Schritt im öffentlichen Raum – als positives Zeichen während der aktuellen Corona-Pandemie – sichtbar gemacht werden.

Kinderbilder sind bis zum Jahresende in Schaufenstern zu sehen

Ein Gesamtkunstwerk, wie seinerzeit beim Aufruf angekündigt, ist es nun nicht geworden. Doch nun endlich sind die Liebesbilder in der Innenstadt zu sehen. An zwei Standorten werden die Liebesbilder großformatig als Projektionen in den Schaufenstern gezeigt. Umgesetzt wurden diese vom Künstler Yochanan Rauert, der im Makroscope-Verein aktiv ist.

Die Liebesbild-Projektionen sind noch bis Ende Dezember täglich zwischen 16 und 23 Uhr an folgenden Standorten zu sehen: in der Vierzentrale an der Leineweberstraße 15-17 (Schaufenster an der Schloßstraße) sowie im leerstehenden Ladenlokal an der Schloßstraße 22.