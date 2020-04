Corona: Mülheimer Gesamtschule führt Maskenpflicht ein

Mülheim. Eine Maskenpflicht an Schulen gibt es in NRW derzeit nicht. Die Willy-Brandt-Gesamtschule in Mülheim hat sie jetzt auf eigene Faust eingeführt.

Der Willy-Brandt-Gesamtschule gehen die von Land und Stadt vorgegebenen Schutzmaßnahmen offensichtlich nicht weit genug. Die Styrumer Schule führt nun auf eigene Faust eine umfassende Maskenpflicht ein.

Die Maskenpflicht soll ab Donnerstag gelten – und zwar auf dem gesamten Schulgelände, teilte die Schule am Dienstag mit. Entsprechend habe man die Haus- und Hygieneordnung geändert. Ausnahmen sollen aber doch möglich sein, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist, etwa in Klassen-, Kurs-, Fach- und Konferenzräumen sowie Büros.

Mülheimer Apotheker spendete 2000 FFP2-Masken

Der Fachbereich Technik an Mülheims Willy-Brandt-Gesamtschule hat für jeden der sechs Eingänge einen Desinfektionsspender gebaut. Foto: Willy-Brandt-Gesamtschule

„Diese Regelung ist erst durch eine sehr großzügige Spende möglich geworden“, so Schulleiterin Karin Rinn. Der Mülheimer Apotheker Patrick Marx hatte dem Förderverein der Willy-Brandt-Schule 2000 FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. „Solange wir nicht für jeden Menschen der Schulgemeinde eine Maske vorhalten konnten, wollten wir das Tragen einer Maske nicht zur Pflicht machen“, so Rinn weiter.

Apotheker Marx hat der Schule zudem Desinfektionsmittel kostenlos zur Verfügung gestellt. Da die Gesamtschule Schwierigkeiten hatte, am Markt Desinfektionsspender zu kaufen, hat sie sich selbst geholfen. „Unser Fachbereich Technik hat für jeden Eingang einen auffälligen Desinfektionsspender gebaut, der von allen bei Eintritt in die Schule zu nutzen ist“, so Schulleiterin Rinn. So komme die Willy-Brandt-Schule allen vorgeschriebenen Hygienestandards nach.

Maskenpflicht heute Thema im Mülheimer Krisenstab

Mit der Maskenpflicht hofft sich die Schulleitung das Sicherheitsgefühl bei allen in der Schule Tätigen zu erhöhen. In der Willy-Brandt-Schule gilt schon seit vergangener Woche ein Einbahnstraßensystem, um „Gegenverkehr“ auf den Fluren zu vermeiden.

Ob die Willy-Brandt-Schule mit ihrer Maskenpflicht in Mülheim ein Unikat ist oder andere der bereits geöffneten weitergehenden Schulen und Berufskollegs ebenso verfahren sind, ist zurzeit unklar. Schuldezernent Marc Buchholz verwies am Morgen auf die Sitzung des städtischen Krisenstabs an diesem Dienstagnachmittag. Im Anschluss und nach Rücksprache mit der Ärzteschaft werde er sich dazu äußern, ob eine grundsätzliche Maskenpflicht in Schulen zu befürworten sei. Bisher hatte der Schuldezernent Schülern das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, im Zweifel eines selbst genähten, in Anlehnung an die Haltung des Landes nur dringend empfohlen.