Corona: Mülheimer Krankenhäuser impfen ihre Mitarbeitenden

Mülheim Im Evangelischen Krankenhaus wurde am Montag mit den Impfungen begonnen. Das Marien-Hospital impft ab Dienstag. Die Impfbereitschaft ist hoch.

Die Krankenhäuser impfen seit Montag ihr medizinisches und pflegendes Personal gegen Corona. Im Evangelischen Krankenhaus (EKM) wurde mit den ersten Impfungen begonnen. Täglich sollen dort bis Mittwoch 120 Impfdosen verabreicht werden, also insgesamt 360. Das katholische St. Marien-Hospital (SMH) beginnt am Dienstag mit dem Verimpfen der ersten 72 Dosen. In beiden Häusern ist die Impfbereitschaft laut eigenen Angaben hoch.

Jeder Mitarbeiter des Hauses wurde befragt, doch nicht alle sind schon sofort an der Reihe

Im EKM wurde die Räume des Aufnahme- und Sprechstundenzentrums im Erdgeschoss für die Impfungen freigeräumt. Vier Ärzte des Hauses impfen die Kolleginnen und Kollegen der aktuell berechtigen "Priorisierungsgruppe 1". Insgesamt 360 Dosen sollen bis Mittwoch an die Berechtigten verimpft sein, darunter sind Mitarbeitende der Notaufnahme, der Intensivstation und der Covid-Station. "Wir werden tagesaktuell mit Impfstoff beliefert und können noch reduzieren, falls jemand ausfällt", so eine EKM-Sprecherin. Jeder Mitarbeiter des Hauses wurde befragt, so die Sprecherin, und die Impfbereitschaft über alle Kollegen liege bei 60 bis 70 Prozent. Es wurde aber keine Aufschlüsselung der unterschiedlichen Arbeitsbereiche vorgenommen. "Es konnten sich alle melden, aber der Erlass gibt ja vor, wer jetzt geimpft werden darf", so die Sprecherin. Mitarbeitende beispielsweise aus Verwaltung oder Küche würden noch nicht berücksichtigt.

Im St. Marien-Hospital wird ebenfalls ein Team der eigenen Ärzte die Kollegen impfen. Die "Impfstraße" wurde in der leergezogenen Station Ursula 1 im Altbau aufgebaut. In drei Räumen kann ab Dienstag geimpft werden, für eine Ruhepause danach wurde ein Beobachtungsraum eingerichtet. Nach Angaben des katholischen Krankenhauses hätten sich nur neun Prozent der 748 Mitarbeitenden aktiv gegen eine Impfung ausgesprochen. Zu den Befragten zählen etwa auch der Pfortendienst, die Therapeuten oder auch die Reinigungskräfte. "Wir haben alle Mitarbeiter abgefragt", so Krankenhaussprecherin Katharina Landorff. "Unabhängig von der Priorisierung."

Erste Impfungen für Mitarbeitende mit hohem Ansteckungsrisiko

72 Mitarbeitende der Kategorie 1 werden am Dienstag geimpft. Dazu zählen Mitarbeitende, also etwa auf der Intensivstation, in der Notaufnahme oder auf den Infektionsabteilungen. Insgesamt werden 163 Mitarbeitende am SMH gegen Corona geimpft, 27 haben es schon hinter sich. und sind quasi "als Reserve" eingesprungen, weil bei Impfaktionen in Pflegeheimen noch Impfstoff übrig geblieben war. "Die weiteren 136 Mitarbeitenden der Kategorie 1 lassen sich alle impfen", so Katharina Landorff. Die Quote liege also hier bei 100 Prozent. Weitere Impfdosen für die Berechtigten werden im Laufe der Woche erwartet.