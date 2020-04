Corona: Mülheimer Künstler verarbeitet Krise im Bild

Wo Gefahr besteht, gibt es auch immer eine Hoffnung auf Rettung - denn eine Krise kann auch als Chance begriffen werden. Mit der aktuellen Corona-Krise hat sich der Mülheimer Künstler Lutz Gierig in seinem Werk auseinandergesetzt. Er malte das Bild "Corona" - eine abstrakte Acrylmalerei, die Raum für individuelle Interpretationen lässt.

"In meiner Kunst setze ich mich unter anderem mit dem aktuellen Zeitgeschehen auseinander", erklärt der 62-Jährige, der seit vielen Jahren als Künstler arbeitet. So sind bereits Bilder über den Krieg im syrischen Aleppo entstanden oder das Amri-Attentat in Berlin. Lutz Gierig, der sich als Sozialarbeiter und Psychotherapeut mit der menschlichen Seele beschäftigt, hat lange Zeit gegenständlich gemalt, seit einigen Jahren widmet er sich aber vor allem der abstrakten Malerei. "Es ist weniger plakativ und nicht gleich erkennbar. Die abstrakte Kunst verleitet den Betrachter zu mehr Auseinandersetzung."

Der Leerraum steht für das Unbekannte

Nun verarbeitet er die aktuelle Krisen-Situation im Bild. "Das Wort 'Corona' bedeutet Schein oder Kranz", erklärt Gierig. Zu sehen ist ein vage angedeuteter Kranz, der mit kleinen, merkwürdigen Figuren versehen ist. "Diese stehen für alles, was man nicht weiß", erklärt er.

Im Innern dieses Kranzes bewegt sich eine Figur, beeinflusst durch Strahlen und Punkte - es können all die vielen Informationen sein, die täglich auf uns einprasseln. Aber auch die Einschränkungen und Beschneidungen unserer Rechte. Die Figur wirkt wie gelähmt, abwartend - als würde der Mensch fragen: "Was passiert hier mit mir?" Umrahmt ist das Bild von einem weißen Passepartout. Der Leerraum steht für das Unbekannte, "für all die Fragen, die noch nicht beantwortet werden können", so der Künstler.

Werk beinhaltet zwei Komponenten

"Beim Malen habe ich das Bild mehrfach gedreht, es immer wieder aus verschiedenen Perspektiven betrachtet." Wenn man es um 90 Grad dreht, ragt dieser Mensch aus dem Kranz heraus. Es besteht also aus zwei Komponenten, der oberen als Gefahr, der unteren als Hoffnung: Werden wir an der Herausforderung der Corona-Krise wachsen? "Eine Krise ist ja immer beides: Gefahr und Chance zugleich", weiß Gierig.

Dabei habe er ausreichend Raum für eigene "Gedanken-Spaziergänge" gelassen. "Schließlich muss der Betrachter ein Bild selbst lesen - das braucht Zeit." Jeder Mensch bringt eigene Erfahrungen und Gedanken beim Betrachten ein und versteht es aus seiner ganz persönlichen Sicht.

Wenn die Corona-Beschränkungen aufgehoben sind, wird Lutz Gierig das Bild in einer Ausstellung präsentieren: Vom 25. Juni bis zum 12. Juli soll es während der "Rü-Art" auf der Rüttenscheider Straße 97-101 in Essen im Fenster der Hypovereinsbank zu sehen sein.