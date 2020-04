Corona: Mülheimer schenken dem Ruhrpott einen Mutmach-Song

Mülheim Gemeinsam durch die harte Corona-Zeit: Mit dieser Botschaft, verpackt in einen Song, tritt ein kreatives Duo aus Mülheim an. Schon gehört?

Die Ärzte haben's gemacht, auch das Lumpenpack schrieb der Corona-Quarantäne einen Song auf die Stoffmaske. Mit weniger ironischen Klängen reihen sich dagegen die Mülheimer River Birds in diese "Kammermusiken" ein. Ihr Stubensong "Das Wir" will vielmehr den Menschen im Ruhrpott Mut machen.

"Das Wir, das zählt in dieser Welt. Sind füreinander da, im Herzen ganz nah" - Zeilen und Musik stammen aus der Feder von Sascha Dörger und Lars Giesen. Beide kennen sich aus Schulzeiten als Mediengestalter noch, und beide machen jahrelang schon Musik, wenn auch bislang in eigenen Bands. "Wir müssen alle zusammen durch diese harte Zeit. Deshalb wollen wir diese Mutmach-Botschaft senden", kommentiert Schlagzeuger Dörger das neue Stück.

Video in den eigenen vier Wänden gedreht

Also sprach er Sänger und Keyboarder Giesen an, der aktuell Mutmach-Konzerte in den Innenhöfen von Altenheimen gibt. Den erfahrenen Musikern (Dörger hat sich das Trommelwirbeln autodidaktisch mit 13 Jahren beigebracht) ging das Texten und Komponieren schnell von der Hand. Mit gebotenem Abstand nahmen sie kurze Zeit später "Das Wir" in den eigenen vier Wänden auf und drehten das Video, das es nun auf Youtube unter "Das Wir / Mutmacher-Song" zu sehen gibt.

Corona-Zeit mit Höhen und Tiefen

Die Quarantäne-Zeit erlebt auch Dörger mit seiner Frau und zwei Kindern mit Höhen und Tiefen. "Wirtschaftlich ist alles gut, ich kann allein im Büro arbeiten. Meine Frau ist derzeit zuhause, weil erst vor kurzem unsere Tochter geboren ist." Ein kleiner Garten macht das Stubenhocken etwas leichter. "Aber ich höre in meinem Umfeld den Wunsch, wieder zum normalen Leben zurückkehren zu können. Wir müssen dennoch einen klaren Kopf behalten. Das Wichtigste ist die Gesundheit", Dörger und Giesen hoffen, dass ihr Mutmach-Song dabei hilft.