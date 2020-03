Corona: Mülheimer Theaterfestival "Stücke 2020" ist abgesagt

Das Theater an der Ruhr ist eine Spielstätte für das Mülheimer Festival "Stücke", das nicht wie geplant stattfindet.

Die 45. Ausgabe der Mülheimer Theatertage "Stücke", die vom 16. Mai bis zum 6. Juni stattfinden sollte, wurde wegen der Coronakrise am Mittwoch abgesagt.

Diese Entscheidung hat die Stadt Mülheim in Abstimmung mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und der Beauftragten für Kultur und Medien der Bundesregierung aufgrund der Corona-Pandemie getroffen, teilte das Büro der Mülheimer Theatertage mit.

Die Eindämmung des Virus habe oberste Priorität. Zudem fehle für die weiteren Vorbereitungen des Festivals in der jetzigen Situation die erforderliche Planungssicherheit, so das Team der Mülheimer Theatertage. Nun würden alle erdenklichen Alternativen ausgelotet, um für die eingeladenen Künstler andere Wege der Präsentation zu finden, so das das Team der Theatertage, das den Spielplan des diesjährigen Festivals längst fertiggestellt hatte.