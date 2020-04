Corona: Mülheimerinnen nähen 300 Masken aus Herzkissen

Ungewöhnliche Corona-Zeiten verlangen ungewöhnliche Ideen. Die Näherinnengruppe „Mölmsche Quilties“ fädeln und stechen normalerweise nützliche Herzkissen für Brustpatientinnen. Doch aus den Herzen der engagierten Ehrenamtlichen wird nun etwas anderes: Masken. 300 Stück haben die fünf Frauen bereits hergestellt. Die Nachfrage ist riesig.

Gefragt und doch schwer zu bekommen sind die schützenden Stöffchen für Nase und Mund derzeit in den Geschäften. Auch bei den Quilties steht das Telefon selten still, schieben sich E-Mails durch den virtuellen Postschlitz, seit es sich herumgesprochen hat, dass sie angesichts der aktuellen Not ihre Produktion just umgesattelt haben. Die erste Frage ist deshalb immer die gleiche: „Wie viel wollen Sie dafür haben?“

Schutzmasken sollen wieder zu Herzen werden

Doch die Ehrenamtlichen sind nicht auf Rendite aus: „Wir nähen gegen Spende für unsere jährliche Herzkissen-Aktion“, betont Cornelia aus dem Spring, Mitgründerin der Quilties. Denn: „Nur weil wir jetzt Corona haben, verschwinden andere Krankheiten nicht einfach.“ Was einem die schützende Maske wert ist, muss jeder selbst entscheiden. Die ersten Lieferungen gingen bereits an den Bunten Kreis in Duisburg und natürlich an das Mülheimer Engelbertus-Stift. Doch selbst aus Bielefeld kamen Anfragen.

Gegründet hat sich die Näh-Gruppe der Gemeinde St. Engelbert übrigens vor gut fünf Jahren, weil das gemeinsame Nähen einfach mehr Spaß macht, als isoliert in der eigenen Stube zu sitzen. Der Name „Quilties“ – also eine aus verschiedenen Stoffen genähte Decke – machte den Gedanken griffig.

Stoffe werden hygienisch heiß gewaschen und gebügelt

Doch die Frauen wollten auch etwas Gutes tun. Die weichen Herzkissen sind ja nicht nur schön, sondern helfen Frauen nach einer Brustoperation bei Wundschmerzen, weil man sie zur Entlastung unter den Arm klemmen kann. Mit 120 starteten sie 2015. Fast 300 Kissen wollen die Mölmschen Mädels in diesem Jahr anfertigen. Die Spenden für die Schutzmasken fließen also wieder zurück in die Stoffe und Materialien für Herzen.

Und wie schwer ist das Nähen der Masken? „Man muss beachten, für wen man sie näht“, verrät Regina aus dem Spring – Tochter der Gründerin. Bei Kindermasken sollten keine Zugbänder verwendet werden, denn die könnten bei langer Benutzung abstehende Ohren fördern. Ein eingenähter Draht macht den Halt sicher. Zudem muss das Innenfutter Falten haben, damit es sich gut über Nase und Kinn ziehen lässt. Ansonsten gilt: „Die Stoffe werden vorher alle heiß gewaschen und die Masken heiß gebügelt. Dann sind sie sicher hygienisch“, versichert Cornelia aus dem Spring.