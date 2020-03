Corona: Mülheims Tafel liefert Lebensmittel an Bedürftige

Am Mittwoch macht die Mülheimer Tafel weiter, wenn auch nur mobil und mit einem Kundenkreis von derzeit 50 Personen. Mitarbeiter des Diakoniewerks Arbeit und Kultur liefern Bedürftigen Lebensmittel bis an die Haustür. Zunächst an drei Tagen in der Woche.

Mit Beginn der Corona-Krise hatten Supermärkte und Discounter kaum etwas abzugeben, inzwischen scheint sich das geändert zu haben, sagt Dominik Schreyer, Leiter der Upcycling Manufaktur im Diakoniewerk Arbeit und Kultur, der jetzt die mobile Tafel koordiniert.

Lebensmittelspenden werden in Mülheim an der Georgstraße sortiert

Am Mittwoch holen Lieferwagen der Tafel wieder Lebensmittelspenden ab, die dann an der Georgstraße sortiert und auf Taschen verteilt werden. „Was da ist, wird gerecht verteilt. Das bringen wir dann zu den Leuten nach Hause.“ Durch eigene Informationen, den Kontakt zu Pfarreien, zum CBE und anderen Multiplikatoren wie Nachbarschaftsvereinen wisse man, wo Not ist. Rund 50 Adressen sind der Tafel bisher bekannt.