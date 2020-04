Corona: Politikbetrieb in Mülheim erst wieder im Juni?

Mülheim. Mülheims Verwaltungsspitze will in der Corona-Krise bis Juni auf politische Sitzungen verzichten. Nun muss die Politik dazu ihr Votum abgeben.

Die Spitze der Stadtverwaltung sieht keine Notwendigkeit für eine Sitzung des Stadtrates oder eines seiner Gremien vor Juni. Stadtdirektor Frank Steinfort unterbreitete der Politik nun ein neues Angebot, wie es weitergehen könnte.

Die in dieser Woche aufgekommene Kritik, dass in Mülheim im Gegensatz zu vielen Städten ringsum der Politikbetrieb weiter ruht, mochte der Stadtdirektor nicht auf sich ruhen lassen. Er zeigte sich verwundert und verwies darauf, bereits Anfang April die Initiative ergriffen und der Politik einen Vorschlag gemacht zu haben, wie die Ratsarbeit hätte wieder aufgenommen werden können. Doch erst am 21. April seien die letzten beiden Rückmeldungen dazu von zwei Fraktionen gekommen.

Verwaltung präferiert Delegation von Ratsaufgaben auf den Hauptausschuss

Der seinerzeitige Vorschlag, eine Ratssitzung stattfinden zu lassen, zu der jede Fraktion zwei Ratsmitglieder entsendet, ausgestattet mit dem jeweiligen Stimmenpaket ihrer Fraktion, sei aber nicht - wie nötig - von allen akzeptiert worden.

Nun hat Steinfort der Politik einen neuen Vorschlag unterbreitet, wie aus einer Mail hervorgeht, die dieser Redaktion vorliegt. Es könnten die Aufgaben des Stadtrates auf den Hauptausschuss übertragen werden, wenn dem zwei Drittel der Ratsmitglieder zustimmen. Dieser könnte im Ratssaal tagen, unter Berücksichtigung der notwendigen Hygiene- und Abstandsgebote. Diese Lösung favorisiert die Verwaltungsspitze. Alternative wäre eine Ratssitzung, für die wohl die Stadthalle anzumieten wäre, weil der Ratssaal unter den gegebenen Bedingungen zu klein ist.

Verwaltungsspitze sieht keine Notwendigkeit für Sitzung vor Juni

Eine Sitzung hält der Verwaltungsvorstand „mit Blick auf den besonderen Gesundheitsschutz“ aber bis Juni nicht für nötig. Nach wie vor seien weite Teile der Verwaltung auch „massiv mit der Abwehr des Coronavirus befasst“. Dringlichkeitsbeschlüsse blieben auch so möglich. Eine Sitzung des Hauptausschusses sähe die Verwaltung für Anfang Juni vor, eine Ratssitzung für den 25. Juni. Die Ratsmitglieder sind aufgefordert, bis zum 29. April ihr Votum zum Vorschlag abzugeben.