Corona: So bereitet sich Mülheims Handel auf Öffnung vor

Ab Montag sollen fast alle Einzelhändler in Mülheim wieder ihre Geschäfte öffnen können. Die Freude bei den Händlern ist groß, wieder Umsätze machen zu können. Aber viel Verunsicherung ist auch mit im Spiel.

Citymanagerin Gesa Delija hat seit Donnerstag manche Gespräche mit Händlern aus der Innenstadt geführt. Noch am Freitagmorgen sagte sie: „Es ist relativ schwierig, an vernünftige Informationen zu kommen.“ Informationen, die die Händler brauchen, um ihre Läden für die Öffnung am Montag so vorzubereiten, dass dem Infektionsschutz in größtmöglichem Maße Rechnung getragen ist.

Tipp: Handel soll sich an aktueller Coronaschutzverordnung orientieren

Citymanagerin Delija bleibt bei Nachfragen vorerst nur die Empfehlung an die Händler, die aktuell gültige Coronaschutzverordnung zu studieren und sich für eine Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes daran zu orientieren, dass zwischen Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten sei, ebenso gelte die Regel: Es darf sich im Laden nicht mehr als eine Person pro zehn Quadratmetern aufhalten.

Mundschutz? Schutzglas an den Verkaufstheken? Wie die Regeln kontrollieren, wie die Kunden auf Fehlverhalten ansprechen? Wie den Bezahlvorgang organisieren, bei dem man mindestens bei Barzahlung die 1,5-Meter-Regel schwerlich einhalten kann?

Citymanagerin weiß noch von keinem Händler, der schon aufgegeben hat

Fragen über Fragen, die sich die Händler stellen – und auf die sie bis Montag mitunter ganz eigene Antworten finden müssen. Vieles sei auch abhängig von Ladenzuschnitt und -größe, so Delija. Ihre Empfehlung an die Gewerbetreibenden: „Dass, was Sie für sich als Schutz vorsehen würden, sollten sie auch als Maßstab nehmen für den Schutz Ihrer Kunden!“ Dass die Händler große Sorge haben müssen, Kunden zur Disziplin aufrufen zu müssen, glaubt die Citymanagerin nicht: „Die Kunden haben schon ihre Erfahrung mit den Lebensmitteleinkäufen, da gibt es ein routiniertes, einstudiertes Verhalten.“

Insgesamt stellt Delija fest: „Die Händler freuen sich, dass sie endlich wieder aufmachen können.“ Dass ein Innenstadt-Händler davon Abstand nehmen wird, am Montag zu öffnen, ist der Citymanagerin noch nicht zu Ohren gekommen. Auch nicht, dass ein Händler wegen der Umsatzausfälle der vergangenen Wochen schon aufgegeben hat. Natürlich hätten viele wirtschaftliche Not, im ohnehin angespannten Handel seien „die Polster nicht üppig“, insbesondere nicht bei inhabergeführten Läden.

Delija hofft, dass sich die Stimmung, die sie zuletzt in den sozialen Netzwerken wahrgenommen hat, nicht verflüchtigt. Dort war große Bereitschaft der Bürger zu vernehmen, ihre lokalen Gewerbetreibenden in schwieriger Zeit unterstützen zu wollen. Kommt es tatsächlich zu einer Rückbesinnung auf den Einkauf vor Ort? „Ich hoffe, dass es nicht nur Worte sind, sondern auch Taten folgen“, sagt Delija.

Vorbereitungen auf die Öffnung: Händler seit Donnerstag aktiv

Aufatmen ist auch in den Stadtteilen zu vernehmen. Auch dort können am kommenden Montag fast alle Geschäfte wieder ihre Türen öffnen. Die Vorbereitungen dazu sind in vielen Ladenlokalen bereits am Donnerstag angelaufen. Plexiglasscheiben, Schutzmasken für Inhaber und Angestellte. Die wochenlange Schließung hat endlich für die meisten ein Ende.

Friseure müssen noch etwas länger warten. Wie es bei Cafés, Kneipen und Restaurants weitergeht, ist noch offen. „Die trifft es besonders hart“, sagt Margit Schettler, Geschäftsführerin der Saarner Werbegemeinschaft. Weil die Stadtverwaltung gar nicht so schnell mit den neuen Regeln nachkomme, hat Schettler am Donnerstagnachmittag die Pressekonferenz des Landesgesundheitsministers verfolgt. „Dort wurden die meisten Details erläutert.“

Händlerin: „Vielleicht läuft noch ein Großteil der Frühjahrsmode“

Auch in Broich, Dümpten, Eppinghofen, Heißen, Holthausen, Speldorf und Styrum können die meisten Ladeninhaber ab Montag ihre Türen wieder öffnen. Die meisten Einzelhändler erreichen kaum die 100-Quadratmeter-Marke. Andere reichen an die 200er-Grenze, nur wenige sind größer oder liegen knapp unter 800 Quadratmetern, wie beispielsweise einige Schuhläden.

„Als Richtwert gelten die ermittelten Zahlen aus der Baugenehmigung oder dem Mietvertrag“, weiß Schettler. Aber es werden in den Geschäftsstraßen der Vororte ab Montag wieder mehr Menschen unterwegs sein. Auf mehr Leben und Umsatz hoffen vor allem die Einzelhändler. „Vielleicht läuft noch ein Großteil der Frühjahrsmode“, sagte eine Boutiquen-Inhaberin von der Düsseldorfer Straße. Auf ihre beliebten Stadtteilfeste müssen Bewohner, Gäste und Werbegemeinschaften aber weiterhin verzichten. Eine Lockerung des Begegnungsverbotes ist vorerst ausgeschlossen.

Wir werden den Bericht weiter aktualisieren