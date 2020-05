Corona: So erlebte eine Mülheimer Grundschule den Schulstart

Am Donnerstagmorgen sind nach sieben Wochen wieder Viertklässler in Mülheims Grundschulen unterrichtet worden. So steht es um die Vorbereitungen auf die weiteren Lockerungen ab Montag.

„Wir waren positiv überrascht, wie gut es lief“, zog der Sprecher der Mülheimer Grundschulen, Andreas Illigen, für seine Schildbergschule in Dümpten eine Bilanz für den ersten Unterricht am Donnerstagmorgen mit den Viertklässlern. Die Schüler seien von den Eltern offenbar „sehr gut vorbereitet“ worden, „wir hatten kein Problem mit dem Abstandhalten“. Beim Schulstart am Donnerstag blieb die Öffentlichkeit allerdings ausgesperrt. Mülheims Schulrätin Heike Freitag hatte laut Stadtsprecher Volker Wiebels darum gebeten, „die Schulen heute und morgen in Ruhe zu lassen“.

Ab Montag kommen tageweise auch die anderen Jahrgänge zur Schule

Am Donnerstag und Freitag werden zunächst nur die Viertklässler an ihre Schulen zurückkehren. Ab Montag dann sollen tageweise auch die Jahrgangsstufen 1 bis 3 wieder zum Unterricht kommen. Laut Illigen hat es das Mülheimer Schulamt den einzelnen Schulen freigestellt, selbst zu organisieren, an welchen Tagen welcher Jahrgang zum Unterricht kommt.

Ob nun am Montag etwa zunächst die dritten Klassen kommen oder andere. Oder ob eine Schule die Jahrgänge an zwei aufeinanderfolgenden Tagen kommen lässt – um mehr Zeit zu haben, Lernstoff konzentriert zu vermitteln, damit die Kinder an den folgenden Tagen zu Hause mit den Aufgaben klarkommen. An der Schildbergschule starten am Montag die Drittklässler, am Dienstag die Zweitklässler, am Mittwoch die I-Männchen und -Frauchen. Er sei gespannt, ob es auch bei den jüngeren Kindern so reibungslos mit dem Abstandsgebot klappe, so Illigen.

Sprecher der Grundschulen lobt gutes Zusammenwirken mit der Stadt

In jedem Fall sieht der Sprecher der Mülheimer Grundschulen ein sehr gute Vorbereitung der Schulöffnung gegeben. Schulen und Stadtverwaltung seien „gut unterwegs, erst mal ist alles da, die Stadt gibt sich riesig Mühe“, sieht Illigen auch keine Probleme mit den gebotenen Hygienestandards. Die gründliche Reinigung der genutzten Klassenräume sei gut organisiert.

Die Stadt richtet sich bekanntlich nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes (RKI). Schon frühzeitig hatte sie Seife und Papierhandtücher auf Vorrat bestellt, zusätzlich steht in Sanitätsbereichen Desinfektionsmittel bereit. Zusätzliche Desinfektionsständer an den Eingängen zur Schule hält die Stadt mit Sicht auf die RKI-Vorgaben nicht für erforderlich. Die Styrumer Willy-Brandt-Gesamtschule etwa hatte sie nach einer Spende von Desinfektionsmitteln in Eigenregie aufgestellt.

„Wir freuen uns riesig, die Kinder wiederzusehen“

„Wir freuen uns riesig, die Kinder wiederzusehen“, sagt Schulleiter Illigen, der allerdings damit rechnet, dass fünf bis zehn Prozent der Schüler wegen Vorerkrankungen oder einer aktuellen Corona-Infizierung in ihrem Umfeld weiter nicht zum Unterricht kommen können. Es sei zu begrüßen, dass es endlich wieder Präsenzunterricht gebe und „wir die Kinder zumindest einmal die Woche sehen“.

Lerninhalte seien so besser zu vermitteln, man komme sicher schneller als zuletzt mit dem Lernstoff voran. Was in den vergangenen Wochen an Lernstoff überhaupt in der Breite habe vermittelt werden können, müsse nun erst mal ermittelt werden. Die Einschätzung der Kollegen, wie gut das Lernen auf Distanz funktioniert habe, sei doch sehr unterschiedlich. „Keiner weiß, was die Kinder wirklich zu Hause gemacht haben“, so Illigen.