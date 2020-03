Angeblich aus dem Krankenhaus, wegen Corona, rief ein Trickbetrüger eine Seniorin in Mülheim an.

Kriminalität Corona: Trickbetrüger in Mülheim mimt schwer kranken Sohn

Mülheim. Dreister Betrug in Mülheim: Ein Unbekannter gab sich als Sohn aus - schwer an Covid-19 erkrankt. Er bat um 20.000 Euro für die rettende Spritze.

Kurz vor der Geldübergabe scheiterte ein Trickbetrüger in Mülheim-Heißen. Er hatte einer Seniorin vorgespielt, er sei ihr Sohn und schwer an Covid-19 erkrankt.

Wie die Polizei meldet, rief der unbekannte Mann am Montag, 30. März, gegen 13.20 Uhr bei einer Seniorin am Sonnenweg an und meldete sich mit: „Mama? Ich bin’s, dein Sohn!“ Durch geschickte Gesprächstaktik fand er auch schnell den Namen des echten Sohnes heraus. Er weinte, wirkte sehr aufgebracht und gab vor, hohes Fieber zu haben. Aktuell würde er im Krankenhaus wegen Corona behandelt. Die nötige Spritze zur Heilung würde der Arzt nur setzen, wenn er sofort 20.000 Euro zahle. Ansonsten müsse er sterben.

Geld für die Spritze - sonst müsse er sterben

Der Betrüger erklärte, er würde vom Handy des Arztes anrufen, habe daher nicht die Handynummer seiner Mutter parat und ließ sich die Nummer geben. Zunehmend nervös, rief er dann mehrfach mobil an, um nachzufragen ob die Seniorin schon Geld von der Bank abgehoben habe. Der Arzt würde es abholen.

Die Seniorin weigerte sich aber, vor ihrer Haustür zu warten. Stattdessen rief sie ihren tatsächlichen Sohn an, der den Betrug aufdeckte. Die Polizei warnt dringend vor Betrügern, die aktuell die Angst der Menschen vor dem Coronavirus ausnutzen.