Corona: Was über die Mülheimer Todesopfer bekannt ist

Mülheim. Der Tod eines 26-jährigen Esseners an den Folgen des Coronavirus hat viele schockiert. Was über die Mülheimer Todesopfer bislang bekannt ist.

Nach dem Tod eines 26-jährigen, mit dem Coronavirus infizierten Esseners ist eine neue Diskussion entbrannt, warum fernab der definierten Risikogruppe auch jüngere Menschen ohne Vorerkrankung Opfer des Virus werden können. Was zu den sechs Todesopfern in Mülheim bekannt ist.

Am Sonntagmorgen war ein 26-jähriger Infizierter im Essener Uni-Klinikum an den Folgen des Coronavirus verstorben. Die Stadt Essen hatte erklärt, dass es keine nennenswerten Vorerkrankungen bei dem verstorbenen jungen Mann gegeben habe. Auch die Uni-Klinik bestätigte, eine solche Vorerkrankung während des dreiwöchigen Intensivaufenthaltes des Mannes nicht festgestellt zu haben, trotz zahlreicher Untersuchungen zu Organfunktionen oder sonstigen Erkrankungen.

Drei Mülheimer Corona-Todesopfer ohne Vorerkrankungen

Der Fall bleibt ungeklärt. Einer Obduktion des jungen Mannes, der in seiner Familie das zweite Todesopfer mit einem Corona-Infekt gewesen sein soll, hat die Familie nicht zugestimmt. Der Essener Altenpflegeschüler zählt zu den bislang jüngsten Corona-Opfern in Deutschland. In Essen hatte das Durchschnittsalter der mit Corona-Infekt verstorbenen Menschen bis dato bei 85 Jahren gelegen.

In Mülheim sind bisher sechs Menschen mit Corona-Erkrankung verstorben, fünf Männer und eine Frau. Sie seien in einem Alter zwischen Mitte 50 und Anfang 90 gewesen, so Frank Pisani vom Gesundheitsamt. In drei Fällen seien keine relevanten Vorerkrankungen bekannt gewesen, die anderen drei Verstorbenen hätten Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehabt.

Zu den jüngeren Mülheimern, bei denen das Coronavirus festgestellt worden sei, sei festzustellen, dass der Krankheitsverlauf „eher mild“ gewesen sei.