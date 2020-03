Coronavirus: Medl-Nacht in Mülheim steht auf der Kippe

Mülheim. Wegen der Corona-Gefahr rät der Gesundheitsminister, Veranstaltungen mit über 1000 Gästen abzusagen. Was heißt das für die Medl-Nacht in Mülheim?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn empfiehlt, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Damit wackelt auch die Medl-Nacht in der Mülheimer Innogy-Halle am 21. März.

Dem Coronavirus, vielmehr: der Angst davor, ist schon die hochkarätigste Sportveranstaltung in Mülheim zum Opfer gefallen: Das Badminton-Turnier Yonex German Open, geplant für die erste März-Woche, wurde gestrichen. Gleiches droht nun einem anderen Highlight in der Innogy-Halle: der Medl-Nacht am 21. März, die im Vorjahr in zwei Sportshows insgesamt 4400 Zuschauer anzog.

Krisenstab entscheidet am Dienstagnachmittag

Aktuell ist das Event noch nicht abgesagt, aber alle Beteiligten sollten darauf vorbereitet sein. „Es steht zu befürchten“, sagte Stadtsprecher Volker Wiebels am Montag auf Anfrage. Die Stadt müsse sich aber zunächst Rechtssicherheit verschaffen, „andernfalls drohen uns auch Regressforderungen der Veranstalter“.

Ob die Medl-Nacht 2020 ausfällt und möglicherweise auch noch weitere Events, entscheidet der Krisenstab der Stadt, der am 10. März um 15 Uhr erneut zusammentritt. Bisher hatte das Gremium noch keine Veranlassung gesehen, weitere Großveranstaltungen abzusagen. „Wir haben bisher nicht anhand der Teilnehmerzahl entschieden, sondern anhand der Zusammensetzung der Besucher“, erklärt Wiebels. „Sobald wir aber eine entsprechende Vorgabe von oben bekommen, also vom Bundes- oder Landesministerium, müssen wir Veranstaltungen anders bewerten. Momentan sind wir auf Stand-by.“

„Veranstalter sollten Plan B im Kopf haben“

Der Krisenstab wird am Dienstag eine Liste aller geplanten Events in Mülheim unter den aktuellen Gegebenheiten in Augenschein nehmen. Empfehlung des Stadtsprechers: „Veranstalter sollten auf jeden Fall schon Plan B im Kopf haben.“

Kinder- und Jugendärzte warnen vor Praxisschließungen

Aktuell meldet sich auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte zu Wort: Er warnt eindringlich vor Praxisschließungen aus Quarantänegründen. „Sie können die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen gefährdet“, heißt es in einer Mitteilung des Landesverbands Nordrhein.

Nach geltender Regelung müssen Personen, die mit Coronavirus-Infizierten in Kontakt waren, für 14 Tage in Quarantäne isoliert werden. Das gilt auch für Ärzte und das gesamte Praxispersonal. Edwin Ackermann, Sprecher der nordrheinischen Kinder- und Jugendärzte, sagt: „Die bisherigen weltweiten Erfahrungen zeigen, dass Kinder im Allgemeinen nur sehr leicht an COVID-19 erkranken und sich die Symptome nicht von denen eines grippalen Infektes unterscheiden.“ Somit könnten Patienten mit Coronaviren jederzeit ohne Vorankündigung in den Praxen erscheinen und das Team infizieren.

Verantwortungsvolle Schutzmaßnahmen ohne sofortige Quarantäne

„Sollten mehrere Praxen gleichermaßen betroffen sein, würde flächendeckend die Versorgung der Kinder ausfallen.“ Daher sollten die bisherigen Richtlinien für die Arztpraxen geändert werden: Verantwortungsvolle, dem jeweiligen Risiko angepasste Schutzmaßnahmen ohne sofortige Quarantäne seien notwendig zum Erhalt der medizinischen Basisversorgung, meinen die Kinderärzte.