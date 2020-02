Coronavirus: So reagiert Mülheim auf einen Infektionsfall

Mülheim. In Mülheim hat der Krisenstab getagt, um zu beraten, wie die Stadt mit dem Coronavirus umgeht. So würde sie auf einen Infektionsfall reagieren.

Händeschütteln gibt’s nicht mehr im Mülheimer Rathaus: Seitdem der Coronavirus auch in Nordrhein-Westfalen angekommen ist, gelten strenge Hygienevorschriften in öffentlichen Einrichtungen. Nach der Sitzung des Krisenstabs am Donnerstag hat die Stadt über ihr weiteres Vorgehen informiert – und wie sie im Fall einer Coronainfektion reagieren würde.

Corona: So geht die Stadt Mülheim vor, wenn es zu einem Verdachtsfall kommt

„Es ist ein dynamischer Prozess, der sich schnell verändert“, sagt Gesundheitsingenieur Frank Pisani, „und es bringt nichts, alle Szenarien durchzuspielen“. Nichtsdestotrotz gibt es klare Abläufe, wenn es zu einem Verdachtsfall kommt:

Personen, die den Verdacht haben, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, sollen telefonisch den Kontakt zu ihrem Hausarzt, dem Gesundheitsamt oder einem Krankenhaus aufnehmen.

den Kontakt zu ihrem Hausarzt, dem Gesundheitsamt oder einem Krankenhaus aufnehmen. Anschließend würden sie mit einem speziellen Krankenwagen in die Klinik gefahren. Die beiden Mülheimer Krankenhäuser halten insgesamt 40 Betten für Corona-Patienten vor.

in die Klinik gefahren. Die beiden Mülheimer Krankenhäuser halten insgesamt für Corona-Patienten vor. Bestätigt sich der Verdacht, ermittelt das Gesundheitsamt das Umfeld, mit dem der Patient in Kontakt gekommen ist, und kann im Extremfall auch häusliche Quarantänen verordnen.

Häusliche Quarantäne: Stadt macht Stichproben-Besuche

So eine häusliche Quarantäne werde übrigens nicht durchgehend kontrolliert. Allerdings mache das Gesundheitsamt auch stichprobenartige Besuche, um zu überprüfen, ob jemand zu Hause ist, sagt Leiter Thomas Hecker. Feuerwehr-Chef Sven Werner appelliert an die Verantwortung jedes einzelnen für die Gesellschaft, sich an die Regeln zu halten. Wer eine Quarantäne verordnet bekommt, erhält vom Gesundheitsamt einen schriftlichen Nachweis für den Arbeitgeber.

Während die Stadt am Mittwoch die Yonex German Open abgesagt hat, plant sie bislang keine weiteren Absagen von Veranstaltungen. „Uns liegt eine Liste aller sportlichen und kulturellen Veranstaltungen vor“, sagt Stadtdirektor Frank Steinfort, der den Krisenstab leitet. „Wir entscheiden nach und nach, ob wir eingreifen müssen.“