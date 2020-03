Coronavirus: Verdachtsfälle in Mülheim nach Italienreise

Mülheim. In Mülheim gibt es die ersten Verdachtsfälle auf das Coronavirus. Sechs Erwachsene waren auf einer Südtirolreise mit Infizierten in Kontakt.

In Mülheim gibt es die ersten Corona-Verdachtsfälle: Wie Frank Pisani vom Gesundheitsamt am Dienstagmorgen bestätigt, werden sechs Personen im neuen Diagnosezentrum auf das Coronavirus getestet.

Bei den Verdachtsfällen handelt es sich um sechs Erwachsene im Alter von etwa 30 Jahren. Sie waren in zwei unterschiedlichen Reisegruppen zum Skifahren in Südtirol. Vier von ihnen waren dabei mit mit einem Rösrather unterwegs, der anschließend positiv auf Covid-19 getestet wurde. In der Reisegruppe der anderen beiden befand sich ein Borkener, der sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert hat.

Coronavirus: Mülheimer Diagnosezentrum hat Betrieb aufgenommen

Im Diagnosezentrum, das am Dienstag seinen Betrieb aufgenommen hat, werden noch weitere acht Personen als Vorsichtsmaßnahme getestet. Die Stadt rechnet bei ihnen nicht mit einem positiven Befund. „Wir rechnen heute Nachmittag, spätestens morgen früh mit den Ergebnissen“, sagt Frank Pisani.

Unterdessen befindet sich eine neunte Klasse des Gymnasiums Broich und drei Lehrkräfte in häuslicher Quarantäne. Die Klasse befand sich vergangene Woche auf Skifreizeit im Ahrntal in Südtirol. Am Freitag wurde dieser Bereich in Italien als Risikogebiet eingestuft – da saß die Klasse schon im Bus auf der Rückreise.

46 Mülheimer vorsichtshalber in häuslicher Quarantäne

Ein Mädchen aus der Klasse zeigt Symptome, so Frank Pisani, allerdings war sie schon vor der Skifreizeit erkältet. Auch sie wird am Dienstag auf den Coronavirus getestet, die anderen Jugendlichen der Klasse nicht. Sie werden bis zu 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben. Derzeit befinden sich laut Pisani 46 Personen in Mülheim in Quarantäne.