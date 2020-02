Mülheim. Die Performance „Game over“ ermöglicht es dem Zuschauer, das Leben nach dem Tod zu erkunden – am 8. und 9. Februar im Mülheimer Ringlokschuppen.

Das eigene Leben nach dem Tod erkunden

„Game over“ ist eine Performance der Gruppe Prinzip Gonzo überschrieben. Die Zuschauer begeben sich dabei in eine begehbare Installation und können sich dort durch ihr eigenes Leben nach dem Tod bewegen. Das theatrale Experiment ist am Samstag, 8. Februar, und am Sonntag, 9. Februar, jeweils um 18 und um 20 Uhr im Ringlokschuppen zu sehen.

„Stellen Sie sich vor, Sie sind tot!“

„Stellen sie sich vor Sie sind tot! Mausetot! Und damit beginnt das Spektakel“, heißt es in der Ankündigung für die Aufführung, bei der Theatererlebnis, Installation, Gesellschaftsspiel und Exit-Game ineinander verschmelzen. Der Besucher bekommt ein digitales Werkzeug in die Hand, das ihm Kommunikationsmittel, Leitfaden und Helferlein sein wird. Dann startet er in eine Zwischenwelt, in der er Figuren aus dem Jenseits treffen wird. Figuren aus Mythologie, Religion, Literatur, Folklore und Videospielen. Sie können ihm dabei helfen, das Reich der Verstorbenen wieder zu verlassen.

Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und wie sähe mein eigenes Jenseits aus? Um diese und ähnliche Fragen geht es. „Game over“ schenke dem Zuschauer „eine Stunde innerer Einkehr“ und damit etwas Seltenes, urteilte der Saarländische Rundfunk über die Performance. Das Stück hatte am 17. Mai 2019 in der Alten Feuerwache des Saarländischen Staatstheaters Saarbrücken Premiere.

Spielräume für einzigartige Erlebnisse

Was das „Prinzip Gonzo“ ist? „Der Versuch maximale Subjektivität und gegensätzliche Ästhetiken mit dem gemeinsamen Wirken als Kollektiv in Einklang zu bringen“, heißt es auf der Homepage der Gruppe. Dabei entstehen regelmäßig Arbeiten, in denen alle fünf Gonzos (Alida Breitag, David Czesienski, Robert Hartmann, Holle Münster, Tim Tonndorf) gemeinsam theatrale Umgebungen oder Spielräume schaffen, die den Besuchern individuell einzigartige Erlebnisse versprechen.

Im Anschluss an die Vorführung im Ringlokschuppen gibt es einen „Leichenschmaus“ mit Kaffee und Kuchen für das Publikum und Gelegenheit, über den Tod und das Leben zu reden. Am Samstag um 18 und um 20 Uhr wird parallel ein interaktives Kinderprogramm angeboten.

Eintritt: 15/ermäßigt 8 Euro.