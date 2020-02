Mülheim. In Mülheim ist wieder einiges los am Wochenende: eine Hommage an frühere Diven, Kinder-Karneval im Ballermann und Konzerte. Ein Überblick.

Das ist los in Mülheim: Diven, Jecken, Comedians und Jazzer

Im Theater an der Ruhr ist am Freitag „Sokrates der Überlebende“ und am Samstag „Boat Memory“ zu sehen. Aber es gibt noch viel mehr am Wochenende:

FREITAG

Simon Oslender groovt

Mit Soul (Seele) spielen und mit Groove – Simon Oslender beherrscht’s – obwohl er erst 21 Jahre alt ist. Der Musiker (Piano, Hammond, Keyboard) kommt zusammen mit Hanno Busch (Gitarre), Claus Fischer (Bass) und Hendrik Smock (Drums) in die Sol Kulturbar. Das Album Release-Konzert zu „About Time“ startet um 20.30 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Karten kosten an der AK 20 Euro. Akazienallee 6

Die 4 vom Revier plus 1

Im Jazzclub im Hopfensack treten ab 20.30 Uhr „Die 4 vom Revier plus 1“ auf. Die Band aus Essen serviert „Oldies“: Rockklassiker und Rock’n’Roll-Nummern, Rhythm & Blues, Chicago-Blues und Soul. Eintritt: 10/5/2 Euro. Kalkstraße 23

SAMSTAG

Kleine Jecken im Ballermann

Im Ballermann 6 machen mal die Allerkleinsten Party: Von 15 bis 19 Uhr steigt der Kinderkarneval. Jecken zwischen drei und elf Jahren (auch mit Mama und Papa) sind eingeladen mitzufeiern. Verkleidet sollten sie allerdings sein. Karten an der Tageskasse: 6 Euro Kinder, 10 Euro Erwachsene (VVK: 4/6 €). Sandstraße 154

Die Copacabana-Stars touren durch NRW (hier im Kulturspielhaus in Rumeln). Die WDR2-Comedians kommen am 8. Februar in den Mülheimer Ringlokschuppen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

WDR2 Copacabana jetzt live

Nach 200 Sendungen auf WDR2 kommen Jünter, Jötz und Jürgen live auf die Bühne im Ringlokschuppen. Ein Abend voller Spielfreude und Witz steht ab 20 Uhr an. Eintritt: 20 Euro zzgl. Gebühr. Am Schloß Broich 38

Messe für Köper und Geist

Eine Lifestyle-Messe für Gesundheit, Fitness, Beauty und Ernährung findet erstmals von 11 bis 17 Uhr in der Stadthalle statt. Es gibt viel Information, Vorführungen und Anwendungen. Theodor-Heuss-Platz 1

SONNTAG

Die Puppen tanzen

Die Olchis stellen wieder alles auf den Kopf. Um 11 Uhr ist das Stück „Die Olchis – Wenn der Babysitter kommt“ im Ringlokschuppen beim Wodo Puppenspiel zu sehen. Eintritt: 5 Euro im Vorverkauf unter 0170-2611400 oder wodo.de. Am Schloß Broich 38

Hommage an Ufa-Stars

Im Theater Fünte öffnet sich heute um 15 Uhr der „Musikhimmel der Ufa-Stars“. Gabi Beckenbach und Sbiggi Warot unterhalten mit einer Hommage an Zarah Leander, Hildegard Knef und Marlene Dietrich. Wunderbare Film-Songs sind zu hören. Im Vorfeld: eine kleine Lesung mit Erec von Astolat. Eintritt mit Kaffee und Kuchen: 12 Euro. Gracht 209