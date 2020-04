Corona: Mülheimer Tafel bekommt Unterstützung von Aldi Süd

Seit Mittwoch liefert die Mülheimer Tafel Taschen mit Lebensmitteln an bedürftige Haushalte aus. Unterstützt wird die Tafel ab sofort zweimal in der Woche von Aldi Süd. Nicht nur mit Lebensmitteln, sondern auch mit tatkräftiger Unterstützung beim Einsammeln, Verpacken und Verteilen der Spenden.

Zum Wochenbeginn gab die Mülheimer Tafel, deren Ausgabestelle in der Georgstraße corona-bedingt geschlossen ist, bekannt, dass sie bedürftigen Personen Lebensmittelspenden an die Haustür bringt. 56 Personen werden in dieser Woche beliefert. Seit Dienstag ist auch das Mülheimer Unternehmen Aldi Süd mit im Boot.

„Wir wollen hier schnell Abhilfe schaffen und in der aktuellen Krise ganz einfach unterstützen“, sagt Kristina Bell, eine leitende Mitarbeiterin des Konzerns. Zwei Mitarbeiter der Verwaltung sammelten am Dienstag erstmals Lebensmittel in neun Mülheimer Aldi-Filialen ein – Obst und Gemüse, aber auch Artikel aus der Kühlung oder Waren mit leicht beschädigter Verpackung, wie der Konzern mitteilte.

Unterstützt von Mülheimer Pfadfindern werden Lebensmittel bei Aldi Süd verteilt

Die Mülheimer Tafel an der Georgstraße ist wegen der Corona-Krise geschlossen. Foto: Annette Lehmann

„Ein großer Teil unserer Tafel-Besucher gehört zur Risikogruppe. Dies gilt auch für unsere Mitarbeiter. Deshalb können wir eine zentrale Ausgabe derzeit nicht durchführen. Der schnelle und praktische Einsatz von Aldi Süd hilft dabei, diejenigen zu unterstützen, die unsere Hilfe derzeit besonders benötigen“, freut sich Dominik Schreyer vom Diakoniewerk Arbeit & Kultur. Unterstützt von den Mülheimer Pfadfindern werden die Lebensmittel bei Aldi Süd auf Tüten verteilt und mit firmeneigenen Fahrzeugen zu den Bedürftigen gebracht. In Absprache mit der Mülheimer Tafel, die etwa durch den Kontakt zu Pfarreien oder Nachbarschaftsvereinen an die Adressen bedürftiger Haushalte kommt.

Aldi Süd liefert an zwei Tagen, die Tafel an drei Tagen in der Woche aus. „Das ist gut angelaufen“, sagt Dominik Schreyer über den ersten Tag. Die Mülheimer Tafel holt ab Mittwoch wieder Lebensmittelspenden in Supermärkten ab, sortiert sie an der Georgstraße und verteilt die Spenden dann an die Haushalte.