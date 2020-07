Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in Mülheim wurden drei Einbrecher gestoppt.

Einbruch Drei Einbrecher bei Verkehrskontrolle in Mülheim erwischt

Mülheim. Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle wurden in Mülheim drei Einbrecher erwischt. Offenbar waren sie vorher in ein Vereinsheim eingestiegen.

In der Nacht zu Montag, 20. Juli, gegen 2.30 Uhr wurden drei Männer in einem grauen Chrysler Voyager bei einer Verkehrskontrolle an der Kreuzung Duisburger Straße, Ruhrorter Straße angehalten. Im Wagen fanden die Polizisten elektronisches Equipment, wahrscheinlich gestohlen.

Im Rückraum hockte ein dritter Mann auf elektronischen Geräten

Zunächst entdeckten die Beamten nur den Fahrer (45) und den Beifahrer (32). Bei genauerem Hinsehen fielen ihnen Autokennzeichen auf, die im Rückraum lagen. Als der Fahrer die hinteren Autotüren öffnete, kam ein dritter Mann (36) zum Vorschein, der auf elektronischen Geräten hockte, offenbar Veranstaltungsequipment. Im Auto befanden sich unter anderem Boxen, Kabeltrommel, Starkstromkabel und ein Mischpult sowie Einbruchswerkzeug.

Ermittlungen ergaben, dass die drei Männer die elektronische Ausrüstung wohl bei einem Einbruch kurz vorher bei einem Mülheimer Sportverein entwendet hatten. Diebesgut und Wagen wurden sichergestellt. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie sind ohne festen Wohnsitz in Deutschland und wegen diverser Eigentumsdelikte polizeibekannt. Untersuchungshaft wurde angeordnet.