Drogeriemarkt dm wächst: „In Mülheim wird sich viel tun“

Mülheim. Während viele Händler von Corona gebeutelt sind, machen die dm-Drogeriemärkte in Mülheim gute Geschäfte. Bald gibt es wieder sieben Filialen.

Die Drogeriemarktkette dm hat am Donnerstag ihre Bilanz für das Geschäftsjahr 2019/2020 veröffentlicht . Trotz der Corona-Krise stieg der Umsatz um 2,9 Prozent auf rund 11,5 Milliarden Euro – im Vorjahr waren es allerdings noch 4,6 Prozent. In Mülheim laufe es deutlich besser, betonte Gebietsleiterin Carmen Leder im Gespräch mit dieser Redaktion: Hier wuchs der Umsatz um 5,8 Prozent.

Neue Filiale an der Weseler Straße soll im Sommer 2021 eröffnet werden

„In Mülheim wird sich viel tun“, verspricht Leder. So ist im ehemaligen Real-Markt an der Weseler Straße , der gerade umgebaut wird, eine neue, große dm-Filiale geplant: „650 Quadratmeter wurden uns zugesichert. Wir hoffen, dass wir im Juni oder Juli 2021 komplett eingerichtet sind und eröffnen können.“

Auch . Hier wird der dm-Markt im Frühjahr eine Ausweichfläche gegenüber von Karstadt beziehen und Platz für den Umbau machen. Diese Zwischenlösung werde drei bis vier Jahre dauern, schätzt die Gebietsleiterin, „wir machen aber alles schick und neu“. Anschließend werde man auf eine endgültige, größere Fläche im runderneuerten RRZ gehen.

Viele Mitarbeiter aus der Gastronomie bewerben sich

Von Kurzarbeit sei dm nicht betroffen, erklärt Carmen Leder, vielmehr würden neue Leute gesucht: „Auch viele Mitarbeiter aus der Gastronomie bewerben sich bei uns.“ Im kommenden Jahr, zum 1. August 2021, soll auch jede der dann sieben dm-Filialen in Mülheim wieder einen Ausbildungsplatz bereit stellen. Momentan gibt es hier in der Stadt sechs dm-Märkte, darunter einen in der Innenstadt, . Die Filiale auf der Schloßstraße wurde Ende September 2019 geschlossen .