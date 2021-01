Einbrecher entkommen zu Silvester in Mülheim mit Tresor

Unbekannte Täter stahlen in Speldorf einen Tresor. Der wurde aufgebrochen im Wald in Raadt gefunden. Das Einbruchskommissariat sucht nun Zeugen.

Einbrecher suchten an Silvester (31. Dezember) zwischen 16 und 22 Uhr eine Wohnung an der Karlsruher Straße auf. Sie stemmten einen Tresor aus der Wand und nahmen ihn mit.

Die Polizei schätzt, dass die Täter die Wohnung eines älteren Mannes zwischen 16 und 22 Uhr . Die Einbrecher erbeuteten einen fest montierten Tresor, der Schmuck und Bargeld enthielt.

Ein Zeuge hat drei Männer in der Nähe des Tatortes gesehen

Einem Beobachter waren gegen 18 Uhr drei Männer in der Nähe des Tatortes aufgefallen. Laut Aussage des Zeugen (50) waren die Männer zu Fuß unterwegs. Die verdächtigten Männer sind demnach zirka 1,80 Meter groß, haben ein athletisches, kräftiges Aussehen und trugen dunkle Mützen sowie dunkle Masken. Bekleidet waren sie mit dunklen Daunenjacken. Sie hatten einen schweren Kasten dabei, den sie an einem Altpapier-Containern ablegten.

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf ein Fahrzeug

Der 50-Jährige verständigte die Polizei. Als eine Streife eintraf, war die mutmaßliche Beute bereits verschwunden. Eventuell transportierte man sie mit einem Fahrzeug ab.

Am Sonntag, 17. Januar, fanden Spaziergänger den gestohlenen und aufgebrochenen Tresor in einem Waldgebiet an der Horbeckstraße im Stadtteil Raadt. Das Einbruchskommissariat sucht nun weitere Zeugen, die in der Umgebung der Karlsruher Straße oder des Waldgebietes in Raadt verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise erbittet die Polizei an die zentrale Rufnummer im Präsidium Essen: 0201 829-0.