Blaulicht Einbruchsversuch in Mülheim-Speldorf schnappt Polizei Täter

Mülheim. Am Montagabend haben zwei Einbrecher in Mülheim die Rechnung ohne aufmerksame Anwohner gemacht. Die Polizei schnappte sie in Tatortnähe.

Am Dienstagabend sind die zwei Männer, 19 und 26 Jahre alt, festgenommen worden. Sie sollen an der Eintrachtstraße versucht haben, in ein Haus einzubrechen.

Aufmerksame Anwohnerin hatte Polizei alarmiert

Eine aufmerksame Anwohnerin hatte gegen 21.45 Uhr den Notruf gewählt, weil sie beobachtet hatte, wie die beiden Männer zunächst an der Haustüre geklingelt hatten - offenbar um zu überprüfen, ob sich jemand im Haus befindet. Anschließend kehrten die Männer zunächst in ihr Auto zurück, um sich kurze Zeit später über den Zaun Zugang zum Garten zu verschaffen.

Als die Polizei eintraf, versuchten die Männer zu flüchten,aber erfolglos. Beide Männer können laut Polizei keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen. Der 19-Jährige ist zudem bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Die Männer wurden später dennoch aus dem Gewahrsam entlassen.