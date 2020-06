Endlich wieder Popcorn: So lief der erste Kinotag in Mülheim

Mülheim. Nur wenige Besucher finden am ersten Tag der Öffnung den Weg in Mülheimer Kinosäle. Betrieb unter Auflagen ist für Lichtspielhäuser kaum rentabel.

„Geöffnet wir haben. Zurück wir sind.“ Mit diesen Worten, die Jedi-Meister „Yoda“ nicht hätte besser formulieren können, wurden am Samstag die ersten Gäste nach dem monatelangen Corona-Lockdown in der Mülheimer Filmpassage begrüßt. Mit einem großen Ansturm hatten die Mitarbeiter nicht gerechnet. Und schon gar nicht, wenn draußen schönstes Sommerwetter herrscht.

Wir gehen regelmäßig ins Kino: „Das hat uns gefehlt“

Und so sind es vor allem eingefleischte Kinofans, die den Weg in die Filmpassage finden. So wie Robin und Yasemin. Das Pärchen aus Mülheim geht gerne und oft ins Kino. „Als ich in der Zeitung gelesen habe, dass die Kinos wieder öffnen, habe ich sofort ein Foto gemacht und an meine Freunde geschickt“, erinnert sich die 23-jährige Yasemin daran, wie sehr sie sich darüber gefreut hat. „Es war zwar nicht so, dass wir zitternd und mit großen Entzugserscheinungen zuhause gesessen haben, aber wir gehen regelmäßig ins Kino und es hat halt gefehlt.“

Die Betriebsleitung der Filmpassage: Fabian Kirking und Sarah Buttenborg freuen sich über Gäste. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Die Regeln, die sie aufgrund der Corona-Pandemie einhalten müssen, stören Yasemin und Robin nicht. Man habe sich ja daran gewöhnt, dass nun unter anderem die Maske zum Alltag gehört. Im Kinosaal dürfe man diese dann ja auch wieder absetzen. Im Saal selbst bleibt jede zweite Reihe unbesetzt, zwischen den Besuchern, die nicht zusammengehören, müssen drei Sitzplätze frei bleiben. Das habe auch etwas Gutes, finden die beiden Kinofans. So könne einem nicht die Sicht versperrt werden, wie es oft in vollen Sälen der Fall sei.

Mit vielen Blockbustern ist nicht zu rechnen

Zum Auftakt hat sich das junge Paar den Film „Chaos auf der Feuerwache“ ausgesucht. Der Film war im Februar angelaufen, kurz bevor die Kinos coronabedingt schließen mussten. Zahlreiche Filmstarts, auf die sich die Fans gefreut haben, sind jedoch verschoben worden. So muss sich Tobias Altmann, der am Samstag optimistisch in die Filmpassage kam und sich schon lange auf den Film „Fast and Furious 9“ gefreut hat, noch bis nächstes Jahr gedulden. So wird auch das Kinojahr 2020 durch Corona eben ein besonderes.

Mit vielen Blockbustern ist nicht zu rechnen. Das Team der Filmpassage hat sich dennoch viel Mühe gegeben, und ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, bei dem für jeden etwas dabei sein sollte. In allen acht Sälen werden zwischen 15 und 20 Filme gezeigt. Manche Filme wechseln von Tag zu Tag. Die Kinokarten kosten bis auf weiteres vier Euro pro Person. Egal, welcher Film, egal welche Zeit, egal welcher Sitzplatz.

Die Menschen von den „Streaming-Diensten“ zurückerobern

Dass am ersten Tag und wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit, manche Säle nur mit zwei oder drei Personen besetzt sind, sei wirtschaftlich natürlich nicht sonderlich rentabel, aber es sei ein Anfang. In erster Linie gehe es darum, dem Publikum den Weg in den Kinosaal wieder zu öffnen. „Die Leute müssen sich ja auch wieder herantasten, wichtig ist, dass wir das Kino wieder in das Bewusstsein der Menschen bekommen“, sagt Betriebsleiter Fabian Kirking.

„Wir müssen die Menschen von den Streaming-Diensten zurückerobern.“ Drei Tage vor der Wiedereröffnung wurde den Kinobetreibern kurzfristig eine Umsetzungsverordnung übermittelt. Da das Kino-Team die Zeit der Schließung jedoch genutzt hat, um zu überlegen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Corona-Regeln einzuhalten, war man gut vorbereitet. „Es war ja klar in welche Richtung es geht“, sagt Sarah Buttenborg, die ebenfalls in der Betriebsleitung arbeitet. „Man konnte ja beobachten, welche Maßnahmen bei Super- oder Baumärkten ergriffen werden mussten oder etwa in der Gastronomie.“

Sonniges Wetter ist „Kassengift“ für die Kinos

Wie viele Filmhungrige am ersten Tag und über Pfingsten den Weg ins Kino im Forum gefunden haben, darüber hält man sich bei der Filmpassage bedeckt. Nur so viel: die durch Corona auf nur 25 Prozent herabgesetzte Kapazität an Sitzplätzen, wurde nicht voll genutzt. Viele Kinosessel blieben leer. „Solch ein schönes Wetter, wie jetzt am Pfingstwochenende ist aber auch zu normalen Zeiten ein Kassengift“, sagt Betriebsleitungsmitglied Daniela van Hüth. „Aber wir haben uns sehr gefreut, dass trotzdem vor allem zahlreiche Stammkunden da waren.“