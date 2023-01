„Emscherleuchten“ ist ein Highlight der Tourismus-Touren des Mülheimer Stadtmarketings. Dabei steht auch das UNESCO-Welterbe Zollverein in der Nachbarstadt Essen auf dem Programm.

Freizeit Erlebnistouren zeigen interessante Ecken in und um Mülheim

Mülheim. Die Mülheimer MST hat ihr Februarprogramm vorgestellt. Geschichtenlauscher und Kulturinteressierte werden hier fündig.

Im Februar bieten die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH zahlreiche spannende Touren an. Ein besonderes Highlight ist die Ruhrgebiettour „Emscherleuchten“ am 25. Februar.

Am Samstag, den 18. Februar gibt es ab 15 Uhr Einblicke in die historischen Räume des über 100 Jahre alten . Der Werdegang des Gebäudes in der Stadtgeschichte wird beleuchtet, der Ratssaal vorgestellt und die neu gestaltete Umgebung gezeigt. Tickets gibt es für 18 Euro, Treffpunkt ist der Eingang des Rathausturmes.

Wer schon immer mal eine Führung durch erleben wollte, hat am Samstag, 25. Februar ab 17 Uhr die Gelegenheit dazu. Nicht nur die Besichtigung des Rittersaals, des Wappen- und Kaminzimmers erwartet Interessierte, der beleuchtete Schlosshof sorgt darüber hinaus für eine besondere Atmosphäre. Die Tickets kosten elf Euro.

„Emscherleuchten“: Mit dem Bus durch das Ruhrgebiet

Am Sonntag, 26. Februar geht es erneut auf das. Familien bekommen Schlossgeschichten von Königinnen, Rittern und Wikingern zu hören. Teilnehmer erhalten zudem Einblicke ins Schloss inklusive historischer Gemälde und alter Waffen. Erwachsene zahlen elf Euro, Kinder bis 14 Jahren sechs. Treffpunkt ist der Innenhof von Schloß Broich.

Interessierte können einen Blick ins Innere des sanierten Mülheimer Schloß Broich wagen. Seit 2021 bietet die MST exklusive Gästeführungen in die Ringmauer sowie die Repräsentationsräume des Schlosses an. Foto: PR-Fotografie Köhring / PR-Fotografie König

Beim „Emscherleuchten“ am Samstag, 25. Februar um 17.30 Uhr werden wichtige Stationen des Ruhrgebiets per Bus angesteuert. Stopps sind unter anderem der Landschaftspark Duisburg Nord, die Achterbahn-Skulptur „Tiger & Turtle“ und das UNESCO-Welterbe Zollverein. Untermalt wird die Tour von der Abendstimmung und den Lichtinstallationen vor Ort. Tickets gibt es für 43 Euro pro Person. Festes Schuhwerk wird empfohlen.

Tickets für alle Touren gibt es online auf muelheim-tourismus.de oder in der MST-Touristinfo an der Schollenstraße 1.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim