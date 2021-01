Erstes Mülheimer Baby des Jahres kommt um 10.44 Uhr zur Welt

Mülheim Maximilian Funke genannt Kaiser: Diesen edlen Namen trägt das Neujahrsbaby 2021. Im Evangelischen Krankenhaus Mülheim tat es den ersten Schrei.

Am 1. Januar 2021 um 10.44 Uhr hatte das Warten für Dennis und Jacqueline Funke genannt Kaiser ein Ende: Sohn Maximilian kam im Evangelischen Krankenhaus Mülheim per Kaiserschnitt auf die Welt. Mit einem Gewicht von 3250 Gramm und einer Länge von 51 Zentimetern. Beim Telefonat der Redaktion mit seinen Eltern zeigte der Kleine gleich mal, was ein Baby so drauf haben kann. Nonstop Brüllen nämlich.

Schwester Anastasia Sophie (4) kann sich nun darauf freuen, dass die Mama nach etwas längerem Aufenthalt im Krankenhaus bald wieder nach Hause an die Aktienstraße kommt. Dass sie im stressigen Coronajahr schwanger war, empfand die 34-Jährige, die im Einzelhandel tätig ist, nicht als sonderlich schwierig. Und auch kurz nach der Geburt geht es ihr schon wieder "ganz gut". Dass Maximilian nun da ist, sei "schön, aber es ist noch nicht wirklich bei mir angekommen".

Vater feierte noch mit dem Schwager ins neue Jahr hinein

Der "glückliche" Vater, der bei der Müllabfuhr arbeitet, war um 10 Uhr früh ins Krankenhaus gefahren, zum geplanten Kaiserschnitt. Schlaf gab's wenig in dieser Neujahrsnacht, "vielleicht anderthalb, zwei Stunden". Mit dem Schwager hatte Dennis Funke genannt Kaiser (39) noch ordentlich ins neue Jahr hineingefeiert.

Hebamme Christina Scheibe, die dem Paar beiseite stand, erwartete übrigens keine weiteren Neujahrsbabys. "Das ist zumindest zurzeit nicht absehbar", sagte sie am frühen Nachmittag. "Aber es kann sich bekanntlich sehr schnell ändern..."