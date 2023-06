Falco kehrt zurück: Musical über den Weltstar in Mülheim

Mülheim. ,,Falco - Das Musical’’ geht auf Tournee und kommt nach Mülheim. Das Stück erzählt die Erfolgsgeschichte des Sängers, der nicht unumstritten war.

Österreichs größte Popikone bewegte Menschen weltweit mit seinen Songs. Das Musical ,,Falco - Das Musical“ erinnert an sein Lebenswerk und bringt Tausende Fans zusammen. Die Show kehrt zurück auf die Bühnen in Deutschland, Österreich und die Schweiz und ist am 14. und 15. März 2024 um 20 Uhr in der Stadthalle Mülheim zu sehen.

Dort können die Zuschauer in einer zweistündigen Darbietung einen Einblick in das Leben des verstorbenen, nicht unumstrittenen Künstlers bekommen. In der Musical-Biographie kann das Publikum seinen Aufstieg miterleben. Das einzige deutschsprachige Lied, welches jemals die Spitze der US-Billboard-Charts erreichte, war Falcos Song ,,Rock me Amadeus“. Seine Musik begeistert bis heute Menschen jeden Alters.

Der Produzent und Veranstalter COFO Entertainment hat bereits große Erfolge mit anderen Musicals wie ,,Simply The Best - Die Tina Turner Story“ oder ,,Elvis - Das Musical“ gefeiert.

Tickets für ,,Falco - Das Musical“ gibt es ab sofort bei allen bekannten Vorverkaufstellen, unter www.falcomusical.com oder an der Hotline: 0180 6570055 (kostenpflichtig).

