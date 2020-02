Falscher Zwanziger: Wieder Falschgeld in Mülheim aufgetaucht

In Mülheim ist in der Innenstadt im Bereich des Forums Falschgeld aufgetaucht. Wie die Polizei bestätigte, hat eine Mülheimerin am Donnerstagnachmittag einen falschen 20-Euro-Schein gemeldet.

Es habe sich bei dem falschen 20er um Wechselgeld gehandelt, so die Polizei. In den letzten Tagen sind ansonsten keine falschen Banknoten in Mülheim aufgetaucht, so die Polizei, die noch zum Jahresende massiv vor so genanntem „Movie Money“, Spielgeld, gewarnt hat. Dieses Spielgeld sieht echten Scheinen zum Verwechseln ähnlich. Aber in den letzten Wochen sind der Polizeisprecherin Bettina Wehram keine Fälle bekannt geworden.

Polizei Mülheim: Falschgeld ist immer wieder im Umlauf

„Falschgeld oder Filmgeld ist immer wieder im Umlauf“, betont Bettina Wehram. Oft würden die Händler oder die Kunden es gar nicht oder erst spät merken, dass sie falsche Geldscheine ausgehändigt bekommen haben. So könne es sein, dass Falschgeld unbemerkt den Besitzer wechselt.

Die Polizei rät, sich das Wechselgeld genauer anzuschauen, bevor man es einsteckt. Auf den Scheinen steht oft am Rand seitlich der Vermerk „This is not legal. It’s to be used for motion props.“ 5-,10-, 20-, 50- und 100-Euro-Scheine seien in den Zahlungsverkehr eingebracht worden, so die Polizei im vergangenen Jahr. Offenbar sind immer noch Scheine im Umlauf, auch in Mülheim.

„Es gibt technische Hilfsmittel, um Geldscheine auf ihre Echtheit zu überprüfen“, so Wehram. Geldscheine weisen bestimmte Sicherheitsmerkmale wie Reliefs und Hologramme auf, die bei falschen Geldscheinen oft fehlen oder von minderer Qualität sind. „Wer den Verdacht hat, Falschgeld in den Händen zu halten, sollte damit zur Polizei gehen und Anzeige erstatten“, so Wehram.