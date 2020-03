Feuerwehr löscht Küchenbrand in Mülheimer Burger-Restaurant

Die Feuerwehr hatte am Samstagnachmittag im Burger-Restaurant an der Friedrich-Ebert-Straße einen Einsatz. Dort hat es in der Küche gebrannt.

Mülheim. In einem Mülheimer Lokal brannte es in der Küche. Friedrich-Ebert-Straße wurde für den Einsatz zwischen Tourainer Ring und Bahnstraße gesperrt.

In einem Burger-Restaurant an der Friedrich-Ebert-Straße in der Stadtmitte kam es am Samstagnachmittag zu einem Brand im Bereich der Küche. Es wurden keine Menschen verletzt. Die Friedrich-Ebert-Straße wurde für den Einsatz zwischen dem Tourainer Ring und der Bahnstraße gesperrt.

Die Flammen schlugen in Mülheim durch eine Außentür der Küche

Gegen 13.30 Uhr war eine Küchenzeile in dem Restaurant in Brand geraten. Der Küchenbereich liegt zum Hof hin, und beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen durch eine Außentür der Küche. Mitarbeiter des Restaurants und Bewohner des Hauses sowie Anwohner aus den benachbarten Wohnhäusern verließen für die Zeit des Feuerwehreinsatzes die Gebäude.

Die Einsatzkräfte, die mit zwei Löschzügen ausgerückt waren, konnten den Küchenbrand sowie eine brennende Fritteuse schnell löschen. Nach rund einer Stunde war das gesamte Wohnhaus mit dem angeschlossenen Lokal durch die Feuerwehr gelüftet worden und alle Mieter konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Während des rund 70-minütigen Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen auf Grund der Vollsperrung der Friedrich-Ebert-Straße. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.