Gastronomie in Mülheim: Freude, aber viele Fragen sind offen

Die Gastronomie in Mülheim darf am kommenden Montag wieder öffnen, unter Wahrung des Sicherheitsabstands und mit einem umfangreichen Hygiene- und Infektionsschutzkonzept. Die Erleichterung ist groß, der Wille ist da, aber es gibt noch viele offene Fragen.

Das Franky's im Wasserbahnhof will am Montag ab 12 Uhr wieder für seine Gäste öffen, sagte Mitinhaber Richard Reichenbach auf Anfrage. "Wir bereiten uns gründlich auf die Situation vor", sagt er. "Innen wie draußen." Das Thai-Restaurant "Kaimug" auf der Ruhrpromenade soll, so ist es geplant, um 11.30 Uhr öffnen. In beiden Restaurants gibt es durchgehend warme Küche bis 22 Uhr. Das Franky's im Mintarder Wasserbahnhof folgt dann am Dienstag, weil der Montag dort der Ruhetag ist.

Eventlocations in Mülheim bleiben weiter geschlossen

Die beiden Franky's-Eventlocations am Güterbahnhof und Franky's Bar im Ruhrkristall bleiben in der Corona-Krise ohnehin noch geschlossen. "Die Frage ist, wie viele Tische wir anbieten können", sagt Richard Reichenbach, der diese und andere Themen, wie den Einkauf von Lebensmitteln und Getränken, noch am Donnerstag mit den Mitinhabern und dem Team besprechen wird. In den Biergärten wird das einfacher sein, dort steht einfach mehr Fläche zur Verfügung. Was am Montag aber die Biergärten noch leer lassen dürfte, sei das Wetter: "Wir erwarten bei 11 Grad nicht viel", erinnert er an die kühlen Eisheiligen, die dann beginnen.

Kühles Wetter zum Wochenbeginn erwartet

Vielleicht ganz gut, dass so nicht am ersten Öffnungstag die Massen die Biergärten stürmen. "Wir müssen aufpassen, wer sich wo hinsetzt, die Eingänge kontrollieren", sagt der Wirt. Es werde ja eine Besucherregelung geben müssen. Eine "Einbahnregelung" ist geplant. Künftig sollen sich die Gäste am Eingang melden, bekommen ihren Platz zugewiesen. "Daran", so Reichenbach, "wird man die Leute gewöhnen müssen."

Das Personal im Service wird bei weniger Gästen auch weniger werden, dafür wird aber mehr Personal benötigt, das auf die Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben achtet. Auch vor den Toiletten. Denn auch dort gilt: Abstand halten. "Das wird nicht so einfach, den Leuten das beizubringen", ahnt der Gastronom. Und wie wird man im Gebäude mit der Maskenpflicht umgehen?

Richard Reichenbach holt nun erst einmal das Stammpersonal aus der Kurzarbeit, später auch die Aushilfen. Am kommenden Wochenende wird schon mal angepackt: Die überzähligen Tische werden, draußen wie drinnen, weggeräumt. Reichenbach schätzt, dass er im Biergarten des Franky's am Wasserbahnhof nur noch etwa ein Drittel der 300 Sitzplätze anbieten kann. Im Innenbereich geht er derzeit von rund 40 Prozent der ca. 100 Plätze aus.

Der Inhaber vom EssZimmer hat schon den Zollstock im Kopf

Mario Bille, Inhaber des Restaurants "Das EssZimmer" in Eppinghofen, hat schon den Zollstock im Kopf, um auszumessen, wie viele Gäste er in seinem kleinen, aber feinen Lokal künftig bewirten darf, wie viel Abstand es zwischen den Tischen geben muss. Am Donnerstag ist er, bei aller Freude über die Entscheidung, noch nicht sicher, ob er schon am Montag, oder doch erst ein paar Tage später für Gäste öffnen wird. Das Personal wurde zwischendurch heruntergefahren. 30 Plätze für Gäste hat Mario Bille innen, noch einmal maximal 17 draußen an der Hauswand. Mit wie vielen er künftig rechnet? "Es ist einfach noch zu früh, um Prognosen zu stellen", sagte er dieser Zeitung.