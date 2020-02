Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gewerbe: Verwaltung soll alle möglichen Flächen prüfen

In einer Sondersitzung hatte der Wirtschaftsausschuss die Stadtverwaltung beauftragt, sämtliche Potenzialflächen für Gewerbe – auch über das umstrittene Wirtschaftsflächenkonzept von Mülheim & Business hinaus – in eine Prüfung zu nehmen. Dabei soll, nach einem noch abzustimmenden Prüfkatalog, für jede einzelne Fläche haarscharf dargestellt werden, was gegen eine wirtschaftliche Nutzung sprechen könnte.

Darüber hinaus soll die Verwaltung eine Strategie präsentieren, wie brachliegende Industrie- und Gewerbeflächen, die sich in Privatbesitz befinden, zu reaktivieren sein könnten.