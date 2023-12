Hochwasser in Mülheim: Wo die Feuerwehr Gefahrenpunkte sieht

Mintard (hier an der Mintarder Brücke) gilt als eine der gefährdetsten Hochwasser-Zonen in Mülheim, wird besonders von den Einsatzkräften in den Fokus genommen.

Mülheim Nicht nur in Mintard sind Anwohner auf Vorsicht angewiesen, auch in der Innenstadt gilt es einiges zu beachten. Die Hochwasser-Lage im Überblick.

Beim Hochwasser, das die Mülheimer Feuerwehr und Anwohner vor allem in Mintard in Atem hält, gibt es noch keine Entwarnung. Inzwischen stehe das Wasser am Fuße des Saarner Deiches, meldet die Feuerwehr.

Lesen Sie auch: Hochwasser Mülheim: Große Kuhherde vom Ruhrbogen evakuiert

Sonntagabend, 24. Dezember: Feuerwehr patrouilliert regelmäßig

Eine akute Gefahrenlage könne laut Feuerwehr trotz weiterhin angespannter Situation ausgeschlossen werden. „Die Pegelwerte stagnieren erstmals wieder“, sagt Sven Werner, Leiter der Berufsfeuerwehr, auf Nachfrage. Derzeit liege der Pegel laut letztmaliger Messung bei 5,10, die Durchflussgeschwindigkeit der Ruhr sei mit knapp 800 Kubikmetern pro Sekunde unverändert hoch.

In den kommenden Stunden sei Regen im Bergischen Land angekündigt. „Das wird sich irgendwann dann auch bei uns bemerkbar machen“, so Werner. Entsprechend sei die Hochwasser-Warnung in der Warn-App Nina aktualisiert worden. „Es ist schwierig, eine Prognose für die Zukunft zu treffen.“ Die Einsatzkräfte der Feuerwehr patrouillieren laut Sven Werner am Ruhrdeich und anderen neuralgischen Punkten, um einen Überblick über die Lage zu bewahren. „Nun heißt es abwarten.“

Anwohner Bernd Jürgens ist einer der Mintarder, der von der Feuerwehr Sandsäcke ausgehändigt bekommen hat, um sein Haus in der Straße In der Aue abzuschirmen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Sonntagmittag, 24. Dezember: Tiefgaragen in der Innenstadt gefährdet - erste Straße gesperrt

Die Stadt hat nach Auskunft von Sprecherin Tanja Schwarze die Sperrungen wegen des Hochwassers ausgeweitet. So ist die Mintarder Straße von der Mendener Brücke aus kommend auf den ersten 300 Metern gesperrt, eine Umleitung über die Landsberger Straße sei ausgeschildert.

Zudem seien weitere Fußwege entlang der Ruhr nicht mehr zugänglich. Nachdem Teile des Leinpfades von der Stadtgrenze Mülheim bis zur Florabrücke auf beiden Seiten bereits am Freitag gesperrt worden waren, kam am Sonntag die Wegstrecke bis zur Konrad-Adenauer-Brücke hinzu. „Die Ruhrpromenade ist also auch gesperrt“, macht Stadtsprecherin Schwarze deutlich und betont: „Auf den Dämmen an der Ruhr sind noch viele Schaulustige unterwegs - dabei gilt dort Betretungsverbot, denn es ist gefährlich, sich dort aufzuhalten.“ Am Hafenbecken etwa sei die Kaimauer mittlerweile unterhalb der Wasseroberfläche verschwunden.

Mülheimer Feuerwehr will am Nachmittag erneut über die Nina-Warn-App zur Vorsicht aufrufen

Nachdem die Tiefgarage an der Stadthalle bereits am Samstag gesperrt worden war, sind laut Schwarze nun alle Betreiber von Tiefgaragen in der Innenstadt aufgerufen, ihre Objekte zu kontrollieren, denn: „Das Wasser kann derzeit nicht ablaufen und sucht sich seinen Weg, kann also auch mal durch eine Wand drücken.“ Daher rät die Stadt auch allen Bewohnern von Häusern in der Innenstadt - vor allem an den Straßen Delle und Auf dem Dudel - , ihre Keller zu kontrollieren und Wertvolles nicht dort zu lagern.

Tiefgaragen und Keller in der Mülheimer Innenstadt könnten durch das Hochwasser geflutet werden, warnt die Stadt. Foto: WAZ

Nach einer ersten Warnung am Sonntagmorgen will die Feuerwehr am Nachmittag eine zweite Meldung über die Warn-App Nina aussenden, um, wie es heißt, die Bevölkerung zur Vorsicht im Bereich der Hochwasser aufzurufen.

Sonntagmorgen, 24. Dezember: Feuerwehr blickt auch besorgt auf Grundwasserspiegel

Der ebenfalls hohe Grundwasserspiegel sorge inzwischen zusätzlich dafür, dass sich Felder und Wiese entlang der Ruhr mit Wasser füllten, berichtet der stellvertretende Feuerwehrchef Michael Lülf am Sonntagmorgen von den Erkenntnissen aus der Hochwasser-Nacht. Stellenweise seien in der Nacht weiter präventiv Sandsäcke verteilt worden.

Ständig im Blick behalte die Feuerwehr auch die Entwicklung am Saarner Deich. Dort stehe das Wasser inzwischen bis zum Fuße des Bollwerkes, das als sanierungsbedürftig gilt. „Wo gestern noch Wiese zu sehen war, steht jetzt Wasser“, schildert Lülf von seiner Erkundungsrunde am Sonntagmorgen. Aber: „Bis zur Deichkrone ist noch deutlich Luft.“

Mülheimer Feuerwehr informiert Bevölkerung über Warn-App Nina

Inzwischen habe auch die Mülheimer Feuerwehr, wie die umliegenden Behörden, die Bevölkerung über die Warn-App Nina informiert. „Rein präventiv“, betont der Feuerwehr-Vertreter: „Wir haben hier in Mülheim noch keine Hochwassereinsätze wegen Überschwemmungen gehabt. In den Nachbarstädten ist das anders.“

Bis in den frühen Sonntagmorgen haben Kräfte der Mülheimer Feuerwehr laut Lülf weiter die Sicherung des Deiches in Oberhausen unterstützt. „Das ist an der Stadtgrenze und gilt bei uns als nachbarschaftlicher Einsatz.“ Inzwischen scheine sich die Lage dort zu stabilisieren, so dass die Mülheimer abrücken konnten.

Update Samstagabend, 23. Dezember: Feuerwehr rüstet Anwohner in Mintard mit Sandsäcken aus

Am Samstagabend hatte der für Mülheim maßgebliche Pegel bei Wetter an der Ruhr eine Höhe erreicht, die nach Auskunft von Michael Lülf von der Feuerwehr für Mülheim die höchste Warnstufe auslöste. „Jetzt befinden wir uns in einem Hochwasserbereich, was die Mengen und die Pegelstände angeht.“ Eine echte Lage aber habe man noch nicht, es sei noch nicht zu Überflutungen gekommen, alle Straßen seien noch befahrbar.

Wohl aber seien die Anwohner der vom Sommerhochwasser 2021 besonders stark betroffenen Straße „Durch die Aue“ in Mintard laut Lülf mit zunächst insgesamt 280 Sandsäcken versorgt worden. Später sollten die Mintarder eine zweite Lieferung mit der gleichen Anzahl an Sandsäcken bekommen.

„Damit können die Anlieger bereits in Eigenregie die Lichtschächte und Türzugänge ihrer Häuser abdichten“, schildert Lülf. Auch habe man den Menschen in Mintard, die im Juli 2021 teils erhebliche Schäden an ihren Häusern erlitten hatten,geraten, wertvolle Dinge, die in den Kellern gelagert sind, in Sicherheit zu bringen. Zudem patrouilliere die Feuerwehr in dem Gebiet alle drei bis vier Stunden - auch nachts -, um den Wasserstand der Ruhr im Auge zu behalten.

Gleiches gelte für andere neuralgische Punkte in der Mülheimer Innenstadt wie im Luisental, wobeim Hochwasser im Juli 2021 das Altenheim Franzsikushaus evakuiert werden musste. Dort fehlten nach Angaben von Michael Lülf noch rund 40 Zentimeter, bis das Wasser die Oberkante des Gehwegs erreicht. „Aber dann ist das Wasser auch noch nicht bis zu den Gebäuden.“

Wegen des Hochwassers sind in Mülheim Parkplätze und Tiefgaragen gesperrt

Weil inzwischen die höchste Warnstufe erreicht sei, seien auf Mülheimer Stadtgebiet weitere Absperrmaßnahmen nötig geworden - so kann etwa der Parkplatz unterhalb der Konrad-Adenauer-Brücke nicht mehr benutzt werden, ebenso wenig die Tiefgarage an der Stadthalle.

Beim Hochwasser im Juli 2021 war auch der Parkplatz unterhalb der Konrad-Adenauer-Brücke überschwemmt worden. Aktuell ist er wegen drohender Wassermassen gesperrt. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Angesichts der Hochwassersituation habe die Mülheimer Feuerwehr ihr Personal übers Weihnachtswochenende leicht aufgestockt, „wir laufen aber noch nicht auf Volllast“, so Michael Lülf. Viele ehrenamtliche Kräfte wie das THW, das etwa unablässig Sandsäcke fülle, unterstützten die hauptamtlichen Einsatzkräfte. „Wir sind auch noch stark eingesetzt bei der Deichsicherung in Oberhausen.“

Torsten Koch (THW Mülheim) belädt ein Feuerwehrfahrzeug mit Sandsäcken, die zur Absicherung gegen das drohendes Hochwasser vertteilt werden. Foto: Michael Dahlke / Mülheim

Update Samstagvormittag, 23. Dezember: Mülheimer Feuerwehr hilft, Deich zu sichern

„Wir haben weiter steigende Pegel“, ordnet Michael Lülf von der Mülheimer Feuerwehr die Hochwasserlage am Morgen des 23. Dezembers ein. In der Nacht zu Samstag hatte der Starkregen nahezu ununterbrochen angehalten. Eine akute Gefahrenlage bestehe für die bewohnten Gebiete entlang der Ruhrin Mülheim nach derzeitigem Stand jedoch nicht, betonte Lülf.

Aufgrund der anhaltenden Hochwasserlage kontrolliere die Feuerwehr aber regelmäßig die ufernahen Bereiche der Ruhr sowie andere neuralgische Stellen wie etwa den Rumbach und die Marina im Stadthafen.

Vor allem auch der Saarner Deich,dessen Standsicherheit als nicht sonderlich belastbar gilt, werde engmaschig überwacht. „Das Wasser war dort noch nicht ansatzweise am Deichfuß angekommen. Bislang haben wir hier auf den Freiflächen davor lediglich Pfützenbildung“, berichtet Lülf von aktuellen Begehungen.

Nicht nur, um am Saarner Deich im akuten Hochwasserfall schnell reagieren zu können, bereiten Einsatzkräfte Sandsäcke vor. „Wir haben aber noch keine Punkte, an denen wir jetzt etwas in Stellung bringen müssen“, skizziert der Feuerwehr-Vertreter die Lage.

Mülheimer Feuerwehr rechnet mit weiterem Anstieg der Pegel

Die Feuerwehr Mülheim befinde sich derzeit in enger Abstimmung mit den beteiligten Stadtämtern, um weitere Maßnahmen vorzuplanen. In engem Austausch seien die Einsatzkräfte auch mit den Wasserversorgern, damit sichergestellt sei, dass die Wehre frei von Treibgut bleiben.

Mit einem weiteren Anstieg der Pegelstände müsse gerechnet werden. „Die vorsichtige Prognose derzeit ist, dass das Wasser hoch steigt, aber dass wir deutlich unter dem Level von Juli 2021 bleiben“, so Michael Lülf.

Mülheimer Feuerwehr unterstützt Einsatzkräfte bei Deich-Schaden in Oberhausen

Zusätzlich zum Einsatzgeschehen auf Mülheimer Stadtgebiet wurde die Feuerwehr Mülheim in der Nacht zum Samstag von der Feuerwehr Oberhausen angefordert. Im Bereich Ruhrpark war ein Deich stark beschädigt worden.

Einsatzkräfte der Mülheimer Feuerwehr helfen seit Freitagnacht bei der Deichverteidigung in Oberhausen. Foto: Feuerwehr Mülheim / WAZ

Die Feuerwehr Mülheim unterstützte die Oberhausener Kollegen und Kolleginnen mit einem Teleskoplader zum Transport und Verladen von Sandsäcken, einem Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr zur Deichverteidigung sowie zwei Logistikfahrzeuge mit Sandsäcken.

Mit einem Teleskoplader zum Sandsacktransport unterstützte die Mülheimer Feuerwehr bei der Notlage am Oberhausener Deich­­­. Foto: Ralf Rottmann / Oberhausen

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Mülheim wurden in den frühen Morgenstunden bei dem Einsatz am Oberhausener Deich durch Feuerwehreinheiten aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf abgelöst. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Die Spezialkräfte mit dem Teleskoplader werden voraussichtlich noch den gesamten Tag über in Oberhausen eingesetzt, meldet die Mülheimer Feuerwehr am Samstagvormittag. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden in den frühen Morgenstunden durch Feuerwehreinheiten aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf abgelöst.

Die Mülheimer Feuerwehr weist an dieser Stelle noch einmal auf die aktuelle Gefahrenlage hin und mahnt: „Halten Sie sich von ufernahen Bereichen fern und beachten Sie die Absperrungen.“

Feuerwehren aus unterschiedlichen Städten sichern den Ruhrdeich in Oberhausen mit Sandsäcken. Auch Feuerwehrleute aus Mülheim helfen bei dem Einsatz. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Hochwasser in Mülheim sorgt für Sperrungen entlang der Ruhr

„Betroffen von Sperrungen wie des Leinpfades sind aktuell beide Seiten der Ruhr, und zwar im Bereich zwischen der Grenze Mülheim und Florabrücke.“ Somit ist der Leinpfad in Richtung Kettwig auf Mendener Seite gesperrt, genauso wie die Spazierwege auf der gegenüberliegenden Ruhrseite in der Saarner Ruhraue. Auch die jeweiligen Zugangswege sind gesperrt.

Dieser Zustand bleibt für die nächsten Tage so, heißt es bei der Stadtveraltung: Denn selbst, wenn die Überflutung zurückgehen sollte, sind die Wege verschmutzt und rutschig und aus Sicherheitsgründen nicht nutzbar, teilt die Stadt mit. Der Bauhof des Tiefbauamtes kontrolliere regelmäßig die Situation vor Ort und treffe die jeweils erforderlichen Sicherungsmaßnahmen.

Auch der Weihnachtsrenntag, der am 26. Dezember das Mülheimer Galoppjahr auf der Rennbahn am Raffelberg beenden sollte, muss in Folge des Dauerregens ausfallen. Hier geht‘s zum Bericht.

An der Schlossbrücke in Mülheim steht die Ruhr bereits recht hoch. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Wild vom reißenden Fluss umspült ist die Anzeige des Wasserpegels unter der Mülheimer Schlossbrücke. Foto: Michael Dahlke / Mülheim

Auch im Hafenbecken von Ruhrbania in Mülheim steht das Wasser erheblich höher als sonst. Foto: Michael Dahlke / Mülheim

Unwetter und Hochwasser in Mülheim - Mehr zum Thema:

Sturm „Zoltan“ reißt in Mülheim Bäume und Telefonmasten um

Heftige Wind-Böen: Mülheims Weihnachtstreff schließt früher

Ruhr-Hochwasser: Wie der Saarner Deich gesichert werden soll

Hochwasser-Welle: Oberhausen sichert Deich mit Sandsäcken

In Mülheim-Mintard versinken Anwohner in Wassermassen

Mülheim-Mintard ein halbes Jahr nach dem Hochwasser

Hochwasserschäden: Häuser in Mülheim immer noch unbewohnbar

Der Schock sitzt noch tief bei Mülheimer Hochwasseropfern

Mülheimer Witwe nach Unwetter: „Alles kaputt, viel verloren“

Mülheim: Moornixe mitten in der Nacht aus der Ruhr geborgen

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim