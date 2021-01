Impf-Chaos: Mülheims Krisenstabsleiter ist wütend auf die KV

Mülheim Viele Mülheimer versuchen nach wie vor, einen Impf-Termin zu ergattern. Die Stadt kämpft derweil mit Falschaussagen aus dem Callcenter der KV.

Frustriert und wütend sind viele Mülheimer, die seit Tagen vergeblich versuchen, via Internet oder Telefon einen Termin für die COVID-19-Impfung zu ergattern. Dr. Volker Thien (80) gehört zu jenen, die sich zwar schon im Netz registrieren lassen konnten, die aber immer wieder an der konkreten Terminvergabe scheitern. Er hat für das Verfahren mittlerweile nur noch böse Worte übrig: "Es ist dilettantisch vorbereitet und wird chaotisch durchgeführt." Der geballte Unmut trifft immer stärker auch Mitarbeiter des städtischen Kommunikationscenters, wo laut Stadtsprecher Volker Wiebels zurzeit "rund 1000 Anrufe täglich mit Impf-Beschwerden eingehen". Dabei ist die Stadt der völlig falsche Ansprechpartner. Für die Terminvergabe ist allein die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein zuständig.

Stadtdirektor Frank Steinfort spricht von "verstörenden Rückmeldungen aus der Bevölkerung". Dass viele Menschen beim städtischen Callcenter anrufen und ihre grundsätzlichen Nöte schildern, sei "noch verständlich". Doch wirklich "sauer" machen den Krisenstabsleiter Schilderungen von Bürgern, die darauf schließen lassen, dass Mitarbeiter der Impf-Hotline 116117 völlig falsche Auskünfte geben. Es seien Sätze gefallen wie „Mülheim verweigert sich“, „Mülheim ist nicht gelistet“ oder „Mülheim stellt keine Termine ein, deswegen kann ich Ihnen keinen Termin geben“. Er habe sogar von Callcenter-Agenten mit starkem ausländischen Akzent gehört, die direkt an die Telefonnummer 115 der Stadtverwaltung verwiesen hätten.

Krisenstabsleiter: "Wir als kreisfreie Stadt haben keinen Einfluss auf die Terminvergabe"

"Dabei haben wir als kreisfreie Stadt keinen Einfluss auf die Terminvergabe. Wir bekommen nicht einmal Rückmeldungen, für wann wie viele Termine vergeben wurden", so der Krisenstabsleiter. Man habe auch keinerlei Einfluss auf die Kontingente an Impfstoff, stelle nur das Gebäude des Impfzentrums und das Unterstützungspersonal. "Und trotzdem bekommen wir als Kommune jetzt den vollen Unmut der Bevölkerung ab.“

In Richtung Kassenärztlicher Vereinigung sagt Steinfort unmissverständlich: "Es muss Schluss sein mit Äußerungen wie ,Die Stadt verweigert sich'." Die KV müsse dafür sorgen, dass die Mitarbeiter ihres Callcenters "keine unwahren und unhaltbaren Aussagen" treffen. Andernfalls trage die Stadt einen immensen Imageschaden davon: „Das, was aus meiner Sicht jetzt schon angerichtet worden ist, kann nur schwer wiedergutgemacht werden. Das Vertrauen der Bevölkerung wird verspielt.“

Laut Krisenstabsleiter hat die KV versprochen, die Probleme zu lösen

Mittlerweile habe sich der Leiter des Vorstandsbüros der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein aus Düsseldorf bei der Stadt gemeldet und Folgendes geschrieben: „Ich habe die Punkte bereits gestern Vormittag, nach der ersten Meldung aus Ihrem Krisenstab, intern an unsere entsprechende Stelle weitergeleitet. Auch sind wir dazu bereits mit dem NRW-Gesundheitsministerium in Kontakt. Wir werden alle Maßnahmen einleiten, um diese Punkte abzustellen. Bitte seien Sie versichert, dass wir daran arbeiten, alle Problemstellungen so schnell wie möglich zu beheben.“ Auf die Nachfrage dieser Redaktion am Donnerstagvormittag hatte die KV bislang noch nicht reagiert.

Die Impfung eines ganzen Landes, Bundeslandes und letztlich einer Stadt zu koordinieren, sei "zweifellos eine große Herausforderung, zumal die Verantwortlichen auf wenige vergleichbare Szenarien und Erfahrungen zurückgreifen können", so Stadtsprecher Volker Wiebels. Man hoffe aber, "dass die KV Nordrhein mit Hochdruck an dem Thema Optimierung arbeitet".

Stadt nennt Internetseiten, die hilfreich sein können

Die Stadt verweist unterdessen auf zwei Internetseiten, die die Ratsuchenden Anliegen unterstützen könnten: Kassenärzliche Bundesvereinigung: 116117.de, Landesregierung NRW: land.nrw/corona/impfung.