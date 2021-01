Kanalbauarbeiten in Dümpten sorgen für Verkehrsbehinderungen

Mülheim An der Schmalbeekstraße werden Kanalbauarbeiten rund ein Jahr dauern. Die Medl bittet Mülheimer Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Die Medl hat am Montag mit den Kanalsanierungen in den Straßen Froschheide und Unkenweg in Dümpten begonnen. Am kommenden Montag, 11. Januar, werden die Kanalarbeiten in der Schmalbeekstraße und der Weiherstraße starten.

An Froschheide und Unkenweg dauern die Bauarbeiten etwa bis Mitte April. Die Baustelle wird als Wanderbaustelle, beginnend zwischen Froschheide Nr. 1 und 22, durchgeführt, und erfordert im jeweiligen Abschnitt eine Vollsperrung sowie die Einrichtung von Halteverbotszonen.

Die Einbahnstraßenregelungen in der Froschheide sowie im Unkenweg werden zwischenzeitlich aufgehoben. Umleitungen sind ausgeschildert.

Eine Wanderbaustelle an der Schmalbeekstraße in voll gesperrten Straßenabschnitten

Am 11. Januar 2021 beginnen die rund ein Jahr andauernden Kanalbauarbeiten in der Schmalbeekstraße. Die Baustelle beginnt im Kreuzungsbereich der Talstraße und endet im Einmündungsbereich der Borbecker Straße. Je nach Baufortschritt wird im weiteren Verlauf der Baumaßname entschieden, ob die Kanalbauarbeiten in der Weiherstraße parallel ausgeführt werden können oder erst nach Fertigstellung der Arbeiten in der Schmalbeekstraße. Die Baumaßnahme wird als Wanderbaustelle in voll gesperrten Straßenabschnitten ausgeführt.

Eine Durchfahrt der Schmalbeekstraße zwischen Talstraße und Borbecker Straße ist während der Arbeiten nicht möglich. Parken und Anfahren bis an die jeweiligen Baustellenabsperrungen sind

von beiden Seiten eingeschränkt möglich.

Anwohner der Weiherstraße können über eine Zuwegung zu ihren Häusern gelangen. Mit dem temporären Sperrungen der Einfahrten muss aber gerechnet werden. Die Medl bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.